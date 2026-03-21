Mejores smart TV para ver fútbol: los 5 modelos clave para los cuartos de la Champions

La UEFA ya ha confirmado los emparejamientos y el calendario de los cuartos de final de la Champions League. Con los partidos de ida y vuelta a la vuelta de la esquina, contar con una de las mejores Smart TV para ver fútbol es la única forma de garantizar que la experiencia en el salón sea lo más parecida posible a estar en la grada. En el deporte de élite, la diferencia entre una buena imagen y una mediocre reside en la gestión del movimiento y el brillo del panel.

¿Qué debe tener una tele para ver fútbol?

Para que un televisor entre en el ranking de las mejores Smart TV para ver fútbol, no basta con que sea 4K. El factor determinante es la frecuencia de refresco nativa. Un panel de 120 Hz o 144 Hz elimina el efecto de «balón fantasma» o las estelas que dejan los jugadores al correr. Además, tecnologías como el MEMC (estimación y compensación de movimiento) ayudan a suavizar la imagen sin perder realismo.

1. Samsung QN90D Neo QLED (65 pulgadas)

Es una de las mejores Smart TV para ver fútbol gracias a su motor con Inteligencia Artificial que escala la imagen de la retransmisión (que rara vez es 4K real en directo) a una definición asombrosa. Su recubrimiento antirreflejos es vital para los partidos que se juegan con luz natural en el salón. Esta televisión de gama premium se puede comprar por unos 1.543 € en los principales distribuidores.

2. LG QNED86 (55 pulgadas)

La serie QNED86 ofrece 120 Hz reales y una precisión de color superior. Lo mejor de este modelo es su ángulo de visión. Si vas a invitar a amigos a ver los cuartos de la Champions, los que se sienten en los laterales del sofá verán el césped con la misma intensidad de color que el que esté en el centro. Es una opción equilibrada que se puede comprar por aproximadamente 549 € en periodos de oferta.

3. Hisense 100U7NQ (100 pulgadas)

Si quieres el tamaño de un proyector pero con la calidad de un televisor, esta es la elección. Con un panel de 100 pulgadas y 144 Hz, es una de las mejores Smart TV para ver fútbol en formato gigante. Al ser un panel Mini-LED, el control del brillo en los focos del estadio es milimétrico, evitando zonas quemadas en la imagen. Actualmente, este gigante del entretenimiento se puede comprar por cerca de 1.599 €, un precio imbatible para su diagonal.

4. TCL 75C855 (75 pulgadas)

TCL se ha convertido en el gigante de las pantallas grandes a precios competitivos. Este modelo de 75 pulgadas con tecnología QD-Mini LED ofrece picos de brillo de hasta 3.500 nits. En escenas de fútbol, esto ofrece una profundidad de imagen que hace que los jugadores «salten» de la pantalla, manteniendo una fluidez absoluta en los desplazamientos rápidos de cámara. Esta pantalla de gran formato se puede comprar por 1.980 € y es una de las favoritas de los analistas este año.

5. Xiaomi TV S Mini LED 2025 (75 pulgadas)

Xiaomi ha refinado su fórmula con la nueva serie S Mini. Es la opción con mejor relación calidad-precio para quienes buscan tecnología Mini-LED sin desembolsar una fortuna. Su procesador gestiona de forma notable el ruido digital de las señales de streaming, algo fundamental si ves la Champions a través de aplicaciones de operadoras. Es la mejor puerta de entrada a la tecnología Mini LED y se puede comprar por 1.099 €, posicionándose como el rey de la calidad-precio para esta Champions.

Para cerrar este análisis de las mejores Smart TV para ver fútbol, es fundamental recordar que la clave del éxito reside en el equilibrio entre el tamaño del panel y su capacidad de procesamiento. No te dejes cegar solo por las pulgadas, si buscas una experiencia adecuada durante los cuartos de la Champions, prioriza siempre modelos que certifiquen 120 Hz nativos y cuenten con un brillo superior a los 1.000 nits, algo que solo tecnologías como el Mini-LED o el Neo QLED garantizan hoy en día. Con cualquiera de estas cinco opciones, transformarás tu salón en un palco VIP.