El OPPO Find X9 Ultra llega a España con reloj, tablet y auriculares para completar su ecosistema

El OPPO Find X9 Ultra ya es oficial en España y llega como el gran protagonista de una nueva ofensiva de producto de la marca. OPPO ha presentado su móvil más avanzado en fotografía junto a tres dispositivos pensados para completar su ecosistema: el OPPO Watch X3, la OPPO Pad 5 y los auriculares OPPO Enco Clip2. La apuesta combina móvil premium, reloj inteligente, tablet y audio en un mismo lanzamiento.

OPPO Find X9 Ultra: el móvil fotográfico de OPPO

El OPPO Find X9 Ultra llega con el lema “Your Next Camera”, aunque conviene matizarlo: OPPO lo plantea como un móvil pensado para acercarse a la experiencia de una cámara avanzada, no como una sustitución garantizada de una cámara tradicional en todos los usos.

El teléfono incorpora un sistema de cámara Hasselblad Master con cinco cámaras traseras. Según OPPO, una de sus grandes novedades es un teleobjetivo óptico Hasselblad de 50 megapíxeles con zoom 10x, acompañado por dos cámaras Hasselblad de 200 megapíxeles. La marca asegura además que este teleobjetivo utiliza una estructura de periscopio con reflexión de prisma quíntuple para integrar una lente de largo alcance en el cuerpo del móvil.

La configuración se completa con una cámara ultra gran angular de 50 megapíxeles y una cámara True Color de nueva generación. OPPO afirma que el conjunto permite cubrir un rango focal desde 14 mm hasta 460 mm mediante la combinación de lentes y recortes de calidad óptica. Es una propuesta claramente enfocada a fotografía de viajes, conciertos, naturaleza y creación de contenido.

En vídeo, el Find X9 Ultra también apunta alto. Puede grabar en Dolby Vision HDR 4K a 60 fps, en 4K a 120 fps con sus cámaras Hasselblad de 200 megapíxeles y en 8K a 30 fps. También incorpora O-Log2 y compatibilidad con LUT 3D, dos funciones orientadas a usuarios que quieren trabajar el color con más control en sus vídeos.

En cuanto al resto de especificaciones, el móvil incluye una pantalla AMOLED QHD+ de 6,82 pulgadas con tasa de refresco de 144 Hz, procesador Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, batería de carbono-silicio de 7.050 mAh, carga rápida por cable de 100 W y carga inalámbrica de 50 W. También cuenta con certificaciones IP66, IP68 e IP69, aunque OPPO aclara que estas pruebas se realizan en condiciones controladas de laboratorio y que no conviene exponer el teléfono a agua de mar y líquidos.

OPPO Watch X3: titanio, Wear OS y mucha batería

El segundo producto destacado es el OPPO Watch X3, un reloj inteligente con caja de aleación de titanio de grado aeroespacial. La marca destaca su peso de 43 gramos y su grosor de 11 milímetros, con dos acabados disponibles: Misty Titanium y Obsidian Black.

Uno de sus principales argumentos es la autonomía. Según datos de laboratorio de OPPO, el Watch X3 puede alcanzar hasta 5 días de uso en modo inteligente y hasta 16 días en modo de ahorro de energía. Para conseguirlo, combina una batería de silicio-carbono de 646 mAh con una arquitectura de doble chip: uno para mover Wear OS y otro de bajo consumo para tareas más ligeras.

El reloj también incluye más de 100 modos deportivos, resistencia 5ATM, IP68, IP69 y certificación MIL-STD-810H. En el apartado de salud, OPPO menciona una función de ECG certificada, pero su disponibilidad dependerá del mercado, por lo que no debe darse por hecho que esté activa en España desde el lanzamiento.

OPPO Pad 5: productividad e IA en formato tablet

La OPPO Pad 5 es la nueva tablet de la marca. Llega con una pantalla Eye-Comfort de 12,1 pulgadas y resolución 2,8K, pensada para lectura, trabajo, estudio y consumo de contenido. La marca destaca su relación de aspecto 7:5, más cercana al formato de un libro, y la certificación TÜV Rheinland Intelligent Eye Care 4.0 para reducir la fatiga visual durante usos prolongados.

La batería es otro de sus puntos fuertes. OPPO habla de 10.050 mAh, con más de 15 horas de reproducción continua de vídeo, hasta 53 horas de audio y hasta 60 días en espera. De nuevo, son datos de laboratorio de la marca y el rendimiento real dependerá del uso.

En productividad, la OPPO Pad 5 se apoya en el OPPO Pencil 2R y en funciones de inteligencia artificial para tomar notas, mejorar texto manuscrito, resumir grabaciones, generar esquemas y buscar información dentro de notas escritas a mano o mecanografiadas. También ofrece transferencia de archivos entre dispositivos OPPO, iPhone, iPad, Mac, Windows PC e incluso cámaras Insta360 compatibles.

OPPO Enco Clip2: auriculares abiertos con sonido Dynaudio

Los OPPO Enco Clip2 completan el lanzamiento. Son auriculares abiertos con diseño de clip, una propuesta pensada para quienes quieren escuchar música, llamadas o podcasts sin aislarse completamente del entorno. Cada auricular pesa 5,2 gramos y utiliza un arco de níquel-titanio con memoria de forma para adaptarse a diferentes orejas.

En sonido, OPPO destaca la colaboración con Dynaudio y una configuración de doble driver dinámico coaxial de 9 mm y 11 mm, cada uno impulsado por DAC independientes. También incluyen reducción de ruido con IA para llamadas, micrófono VPU de conducción ósea, conexión a dos dispositivos, controles gestuales, traducción con IA y control remoto de la cámara.

Precios y disponibilidad en España

La nueva gama de OPPO llega a España con precios ya confirmados y promociones de lanzamiento en su web oficial: