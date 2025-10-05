Las funciones de macOS que pasan desapercibidas y que los usuarios de Windows envidian

macOS se ha ganado una reputación merecida como un sistema operativo estable y pensado para la productividad. Pero más allá de su interfaz limpia y sus animaciones suaves, existen funciones ocultas de macOS que hacen que muchos usuarios de Windows miren de reojo al ecosistema de Apple. No se trata solo de diseño, sino de pequeños detalles que marcan la diferencia en el día a día.

Atajos que ahorran tiempo de verdad

Una de las funciones más útiles y menos conocidas es Visualización rápida. Basta con seleccionar un archivo y pulsar la barra espaciadora para ver su contenido al instante, sin abrir ninguna aplicación. Es distinto de Vista Previa, que permite editar o firmar documentos, mientras que Visualización rápida se centra en mostrar lo esencial con rapidez. Una vez que te acostumbras, cuesta imaginar trabajar sin ella.

También está Spotlight, el buscador universal del sistema. Más que una lupa, es un asistente que permite abrir apps, hacer cálculos, buscar documentos o incluso obtener definiciones sin apartar las manos del teclado. Muchos lo comparan con el menú de inicio de Windows, pero su velocidad y precisión están en otra liga.

Copiar y pegar entre dispositivos

Otra de las funciones ocultas de macOS que más sorprende a los nuevos usuarios es el Portapapeles universal. Gracias a esta herramienta, puedes copiar un texto o una imagen en el iPhone y pegarla directamente en tu Mac, sin cables ni pasos intermedios. Funciona de forma mágica entre todos los dispositivos conectados con la misma cuenta de Apple.

A esto se suma AirDrop, la forma más sencilla de transferir archivos sin depender de servicios en la nube ni memorias USB. Para quienes vienen de Windows, es un cambio de paradigma, enviar un vídeo de 2 GB o una carpeta entera se hace en segundos.

Gestión de ventanas y control sin esfuerzo

Aunque Windows lleva ventaja con su sistema de anclaje de ventanas, macOS cuenta con Mission Control una herramienta que muestra todas las apps abiertas y los escritorios virtuales. Ideal para quienes trabajan con varias aplicaciones a la vez o usan un solo monitor.

También destaca Organizador visual, incorporado en las últimas versiones, que organiza automáticamente las ventanas abiertas en un lateral, dejando el escritorio limpio y centrado en la app que estás usando. Visualmente es impecable, pero sobre todo práctico.

Pequeños detalles que suman

Los Atajos, el modo Concentración o la posibilidad de usar el iPad como segunda pantalla con Sidecar completan una lista de herramientas que pocos aprovechan del todo. En conjunto, convierten a macOS en un sistema donde todo parece pensado para fluir sin esfuerzo.

Apple ha hecho de la integración su arma secreta, funciones que no llaman la atención a simple vista, pero que cuando las descubres hacen que sea difícil volver atrás.