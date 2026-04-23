Alexa+ en España: precio, cómo probarla gratis y qué cambia con la nueva Alexa

Alexa+ es una realidad en España. Amazon ha anunciado la llegada de la nueva generación de su asistente, una versión impulsada por inteligencia artificial generativa que promete conversaciones más naturales, respuestas más personalizadas y, sobre todo, capacidad para realizar acciones en nombre del usuario. La compañía abre desde hoy un programa de Acceso Anticipado para probar la nueva experiencia.

Qué es Alexa+ y qué cambia frente a la Alexa actual

La nueva Alexa no se limita a responder preguntas o ejecutar comandos simples. Según Amazon, Alexa+ puede reservar mesa en restaurantes, ayudar con la compra, controlar dispositivos del hogar inteligente, organizar la agenda, reproducir música o continuar una conversación entre distintos dispositivos sin perder el contexto. El objetivo es que el asistente pase de ser una herramienta de voz a convertirse en un sistema más capaz de entender lo que el usuario quiere hacer.

Alexa+ es la evolución del asistente de Amazon hacia un modelo más conversacional. La compañía explica que funciona con modelos de lenguaje avanzados a través de Amazon Bedrock, su plataforma de inteligencia artificial generativa. Esto permite que el asistente entienda mejor frases incompletas, expresiones coloquiales y peticiones más complejas.

La diferencia más importante está en la capacidad de actuar. Alexa+ no sólo puede sugerir una lista de canciones, sino iniciar la reproducción. No sólo puede recomendar un regalo, sino ayudar a comprarlo. También puede crear una invitación para una fiesta y enviarla a los contactos, siempre dentro de los servicios compatibles y con los controles habituales del usuario.

Amazon ha trabajado además una experiencia adaptada a España. La compañía asegura que Alexa+ entiende referencias locales, expresiones habituales y matices del lenguaje cotidiano. La idea es que el asistente no parezca una simple traducción de una experiencia diseñada para otro mercado.

Alexa en España, en cifras

La llegada de Alexa+ se apoya en una base de usuarios ya consolidada. Según los datos facilitados por Amazon, en los últimos tres años los clientes españoles han interactuado con Alexa más de 27.000 millones de veces. El material de lanzamiento también apunta a la fuerte presencia del asistente en los hogares españoles. Amazon destaca que uno de cada cuatro hogares en España utiliza Alexa, que los españoles escuchan más de 56 millones de horas de música al mes en dispositivos Alexa y que, sólo en 2025, el asistente se utilizó más de 2.000 millones de veces para gestionar dispositivos de hogar inteligente.

Estos datos ayudan a entender por qué España se convierte en uno de los mercados elegidos para el despliegue de Alexa+. El asistente ya no se usa sólo para poner música o preguntar el tiempo: también se ha convertido en una puerta de entrada para controlar luces, enchufes, termostatos, cámaras, televisores y rutinas domésticas.

Cómo probar Alexa+ en España

Amazon lanza Alexa+ mediante un programa de Acceso Anticipado. Hay dos vías principales para entrar. La primera es comprar un nuevo dispositivo Echo compatible, lo que dará acceso inmediato a Alexa+. La segunda es registrarse en la web habilitada por Amazon si el usuario ya tiene un dispositivo compatible en casa.

La compañía asegura que enviará invitaciones durante las próximas semanas a cientos de miles de clientes. Además, Alexa+ será compatible con una parte muy amplia del parque de dispositivos Echo ya instalado en España, aunque los nuevos Echo Show 8, Echo Show 11, Echo Dot Max y Echo Studio están diseñados específicamente para esta nueva experiencia, con más potencia de procesamiento, memoria y capacidades de edge computing.

Amazon también avanza que Alexa+ podrá usarse en distintos entornos: en la cocina con un Echo Show, en el salón con Fire TV, en el móvil o próximamente desde el navegador. Una de las funciones clave será la continuidad entre dispositivos. Es decir, empezar una consulta en un equipo y retomarla después en otro sin tener que repetir todo desde el principio.

Precio de Alexa+ en España

Durante el periodo de Acceso Anticipado, Alexa+ será gratis para quienes participen en la prueba. Una vez finalizada esa fase, Amazon fija el precio del servicio en 22,99 euros al mes.

La excepción importante está en Prime. Amazon confirma que Alexa+ estará incluida sin coste adicional para los clientes Prime en España. De esta forma, la nueva Alexa se suma a otros beneficios de la suscripción, como entregas rápidas y gratuitas, ofertas exclusivas, acceso a contenidos de Prime Video, Amazon Music o almacenamiento de fotos con Amazon Photos.

Este punto será clave para su adopción. Si el usuario ya paga Prime, Alexa+ no supondrá una cuota extra. Si no es cliente Prime, tendrá que valorar si las nuevas funciones justifican el precio mensual una vez termine el acceso anticipado.

Qué podrá hacer Alexa+ con servicios de España

Alexa+ se integrará con servicios habituales en España. Amazon menciona música a través de Amazon Music, Spotify o Apple Music; reservas en restaurantes con TheFork; control del hogar inteligente; noticias de medios nacionales como El País, El Mundo, Marca y AS; y acceso a emisoras locales de radio.

La compañía también adelanta nuevas incorporaciones. Próximamente llegarán integraciones con Cabify, CoverManager y Fever, lo que ampliará las posibilidades en movilidad, reservas y planes de ocio.

En el hogar conectado, Alexa+ permitirá dar órdenes más naturales. En lugar de decir comandos exactos, el usuario podrá utilizar frases como “está oscuro” o “hace calor aquí” para que el asistente interprete la acción más probable: encender luces o ajustar el aire acondicionado, siempre que los dispositivos compatibles estén configurados.

Privacidad y control de datos

Amazon también insiste en el apartado de privacidad. La compañía señala que Alexa+ mantiene acceso al panel de Privacidad de Alexa, desde el que el usuario puede revisar interacciones, escuchar lo que Alexa ha detectado, gestionar archivos compartidos y modificar el tiempo durante el que se guardan las grabaciones de voz.

Este punto será especialmente sensible en una versión más inteligente y personalizada. Para que Alexa+ resulte útil, necesita conocer rutinas, preferencias y contexto. Por eso, el control de datos será una de las cuestiones que más mirarán los usuarios antes de confiar en un asistente con más capacidad de acción.

La nueva Alexa llega así a España con una propuesta ambiciosa: ser más conversacional, más local y más útil en tareas reales. El reto será demostrar que esa promesa funciona en el día a día y que el salto desde la Alexa actual justifica una suscripción mensual para quienes no sean clientes Prime.