vivo X Fold6: así es el plegable insignia con teleobjetivo Zeiss de 100 aumentos

vivo ha presentado la nueva generación de su plegable insignia, el X Fold6, un modelo que concentra buena parte de la apuesta fotográfica de la marca en un formato de doble pantalla. Cámara triple firmada por Zeiss, batería de 7.000 mAh, chip Dimensity 9500 mejorado y un sistema operativo pensado para exprimir la pantalla grande son los pilares con los que vivo quiere competir cdar un golpe sobre la mesa.

El acabado «Blue Hole» y una cámara que impone respeto

El primer contacto con el vivo X Fold6 se resuelve en pocos segundos: el acabado en vidrio esmerilado de la variante azul, bautizada por vivo como «Blue Hole», cambia de tono según incide la luz, pasando de un verde profundo a un azul casi metálico. Resulta muy vistoso y es uno de los atractivos de este plegable. El módulo de cámaras, un círculo generoso rematado con el sello Zeiss, ocupa buena parte de la esquina superior trasera y se nota nada más coger el teléfono, es la zona donde vivo ha concentrado gran parte de la ingeniería de este modelo.

vivo también ofrece el X Fold6 en blanco y negro, con una construcción en fibra de vidrio en lugar del acabado esmerilado del azul. Se aprecia al desplegarlo es una bisagra que no cruje ni ofrece puntos de resistencia irregulares, con un pliegue en la pantalla interior reducido al mínimo y extremadamente discreto a la vista cuando el panel está encendido.

Dos pantallas a máxima luminosidad

La pantalla interior mide 8,02 pulgadas y utiliza un panel Samsung con tecnología LTPO a 120 Hz; la exterior, de 6,51 pulgadas, emplea un material BOE y comparte la misma tasa de refresco. Ambas alcanzan un brillo máximo de 5.000 nits en zonas puntuales y un mínimo de 1 nit.

El zoom óptico que quiere marcar la diferencia

El sistema fotográfico es, junto con la pantalla, el pilar central del lanzamiento. La cámara principal, de 200 MP, usa un sensor Samsung HPB; la acompañan un teleobjetivo Zeiss APO de 50 MP con estructura periscópica y triple aumento óptico, y un gran angular también de 50 MP. vivo incluye estabilización CIPA 4.5, hiperzoom de hasta 100x y telemacro de hasta 20x, cifras que sobre el papel son ambiciosas.

Más interesante me parece el extensor telefoto de 200 mm equivalente, un accesorio óptico, no digital, de apenas 153 gramos que se acopla al módulo de cámaras y que, si funciona como promete la marca, resolvería uno de los puntos débiles habituales de los plegables, el del zoom óptico limitado.

Autonomía de sobra y un chip que no se arruga con la multitarea

La batería, de 7.000 mAh, incorpora una nueva generación de celda semisólida y ánodo de silicio, con carga rápida por cable a 80 W, inalámbrica a 40 W y carga inversa. Es una cifra alta incluso para los estándares actuales de los plegables chinos, aunque su autonomía real dependerá, como siempre, del uso que se le dé a las dos pantallas.

Por dentro monta un Dimensity 9500 en una versión mejorada junto a MediaTek, que según vivo ofrece un 111% más de rendimiento máximo en la NPU y reduce en un 56% el consumo pico en tareas de inteligencia artificial frente a la generación anterior. Son cifras del fabricante y, como tales, conviene tomarlas como punto de partida y no como conclusión.

Cinco aplicaciones a la vez: la apuesta por la multitarea real

El X Fold6 estrena OriginOS 6 Fold, con un sistema de multitarea llamado vivo Atomic Workbench que permite trabajar con hasta cinco aplicaciones en primer plano en modo «serie», o con cuatro ventanas fijas simultáneas en modo «paralelo». A eso se suman funciones de inteligencia artificial en el propio dispositivo, como un gestor de archivos capaz de renombrar documentos de forma automática o un asistente de reuniones con transcripción y resumen, pensadas para simplificar el trabajo en una pantalla de este tamaño.

vivo añade resistencia al agua IPX8/IPX9 y al polvo IP5X, además de tolerancia a temperaturas de hasta -20 grados, unas certificaciones poco habituales en un plegable y que, si se confirman en pruebas independientes, marcarían diferencia.

vivo ha confirmado que el X Fold6 llegará a Europa este mismo año, aunque todavía sin fecha ni precio final .Con lo visto hasta ahora, el X Fold6 desea ser a ser el plegable más ambicioso de vivo hasta la fecha, y su desembarco europeo promete dar mucho que hablar.