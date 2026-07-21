Maniataban y amordazaban a sus víctimas para desvalijar casas de lujo: un detenido en Ibiza de la célula de ‘El Tren de Aragua’

Ibiza ha sido uno de los puntos clave de la macrooperación desarrollada por la Policía Nacional y la Guardia Civil contra una organización criminal vinculada presuntamente a la banda transnacional ‘El Tren de Aragua’, dedicada a robos con violencia en viviendas de alto poder adquisitivo y al tráfico de drogas. El dispositivo se saldó con cinco detenidos en distintos puntos de España, uno de ellos en la isla, y cuatro ingresos en prisión provisional.

La actuación incluyó un registro domiciliario en Ibiza, donde los investigadores consideran que la organización mantenía una de sus bases operativas dentro de una estructura asentada en diferentes provincias españolas. Además de la intervención realizada en la isla, los agentes practicaron registros en Madrid, Tenerife y Ourense.

La investigación arrancó en enero de 2026 tras un violento asalto cometido en una vivienda de una urbanización de lujo próxima a León. Los asaltantes lograron apoderarse de joyas y relojes valorados en más de 100.000 euros, además de 10.000 euros en efectivo. Durante el robo, los moradores, entre los que había menores de edad, fueron amenazados con armas de fuego y sometidos con extrema violencia. Según la investigación, los delincuentes incluso intentaron realizar transferencias bancarias utilizando los teléfonos móviles de las víctimas.

Las pesquisas revelaron que la organización seleccionaba cuidadosamente a sus objetivos tras realizar un seguimiento previo de personas de alto poder adquisitivo. Los miembros del grupo vigilaban durante días las rutinas de las víctimas antes de actuar. Una vez elegían el momento adecuado, las abordaban en las inmediaciones de sus viviendas, las obligaban a entrar por la fuerza y las inmovilizaban atándolas de pies y manos con bridas y cinta adhesiva, mientras eran amenazadas con armas de fuego.

Para dificultar la labor de los investigadores, la organización utilizaba pasamontañas, vehículos robados, matrículas falsas y, tras cometer los asaltos, llegaba incluso a incendiar los coches empleados para eliminar pruebas.

La presencia de un registro y una detención en Ibiza evidencia que la isla formaba parte del entramado logístico de la organización criminal. Según la Policía, el grupo tenía implantación en varios puntos del territorio nacional, desde donde coordinaba tanto los robos como la actividad relacionada con el tráfico de estupefacientes.

En el conjunto de los registros, los agentes intervinieron numerosos teléfonos móviles, 50 cartuchos de arma corta, más de 5.700 euros en efectivo, placas de matrícula falsas y una importante cantidad de drogas sintéticas. Entre ellas destacan más de 500 gramos de cocaína rosa o tusi, 182 gramos de MDMA, más de 100 pastillas de esta sustancia, además de un kilo de sustancia de corte y diverso material para su elaboración.

Asimismo, la Policía incautó documentación que, según los investigadores, demuestra que los robos eran minuciosamente planificados y que existía un estudio detallado tanto de las viviendas como de los movimientos de las víctimas antes de cada golpe.

La operación concluyó con cinco detenidos en Ciudad Real, Ibiza, Tenerife, Madrid y Ourense. A todos ellos se les atribuyen presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, robo con violencia e intimidación, tenencia ilícita de armas, lesiones, daños, detención ilegal, robo y uso de vehículos y delitos contra la salud pública. Tras pasar a disposición judicial, cuatro de los arrestados ingresaron en prisión provisional.

‘El Tren de Aragua’ es una organización criminal transnacional originaria de Venezuela. Comenzó como una banda vinculada al penal de Tocorón, en el estado de Aragua, y con el tiempo expandió sus operaciones a varios países de América Latina y, en menor medida, a otros lugares donde hay comunidades de migrantes venezolanos.