Apple Music sube de precio en España: así quedan las tarifas de sus tres planes

Apple Music sube de precio en España desde el pasado 17 de julio. Es la primera subida que afronta la plataforma musical desde 2022, y llega después de meses en los que Apple presumía de mantener sus tarifas congeladas mientras Spotify y otros rivales las revisaban al alza. El incremento afecta a los tres planes disponibles (estudiante, individual y familiar) y oscila entre el 9% y el 18% según el caso. No es una cantidad que vaya a notarse de golpe, hablamos de entre 1 y 3 euros más al mes. Pero sumado mes a mes, quien pague el plan familiar terminará desembolsando 36 euros más al año que hace apenas unas semanas.

Cuánto sube cada plan de Apple Music

El plan Estudiante pasa de 5,99 a 6,99 euros al mes, un euro más, lo que significa un 17% de subida, el porcentaje más alto de los tres pese a ser el plan más económico.

El plan Individual sube de 10,99 a 11,99 euros mensuales, también un euro más pero con un impacto porcentual menor, del 9%.

El plan Familiar es el que más nota el bolsillo: pasa de 16,99 a 19,99 euros al mes, tres euros más y un 18% de incremento, el mayor de los tres en términos relativos.

Apple ha justificado la subida por el encarecimiento de las licencias musicales, un argumento habitual del sector cuando discográficas y editoras renegocian sus contratos con las plataformas de streaming.

Las promociones que Apple Music mantiene intactas

Pese a la subida, Apple no ha tocado sus periodos de prueba gratuita, que siguen siendo un buen argumento para quien todavía no se haya suscrito. Quien nunca haya contratado el servicio puede probarlo gratis durante un mes, igual que ocurre con los planes de Apple One. Los estudiantes que nunca hayan usado ni Apple Music ni Apple TV disponen de un mes gratuito conjunto de ambas plataformas. Y quien compre un iPhone, iPad, Apple Watch, Mac, Apple TV, AirPods, Beats o HomePod sigue teniendo derecho a tres meses gratis del servicio musical.

Apple One no sube en España, aunque sí en Estados Unidos

La otra cara de la noticia es que, por ahora, Apple One mantiene sus precios intactos en España, 19,95 euros al mes el plan Individual, 25,95 euros el Familiar y 34,95 euros el Premium, cada uno con distinta cantidad de almacenamiento en iCloud+ además del acceso a Apple Music, Apple TV y Apple Arcade (y también Apple Fitness+ en el caso del Premium).

No ha corrido la misma suerte en Estados Unidos, donde Apple sí ha subido el precio del pack de suscripciones. Que España se libre de esta subida no significa que vaya a ser así siempre. No sería extraño que Apple One encareciera sus planes aquí en las próximas semanas o meses, previsiblemente con un ajuste similar de en torno a dos euros.