El balón del Mundial en WhatsApp esconde una animación que pocos han descubierto todavía

Coincidiendo con la final del Mundial 2026 entre España y Argentina, que se disputa hoy en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, el balón del Mundial en WhatsApp se ha convertido en la sorpresa técnica de la jornada para muchos usuarios. No es un rumor ni una función oculta que haya que activar con trucos de configuración, es un efecto real, integrado por Meta en colaboración con Adidas y la FIFA, que ha pasado desapercibido para buena parte de los usuarios hasta que alguien lo desencadena por accidente.

Cómo se activa la animación

El detonante es sencillo. Si un contacto ha publicado un estado y le das a «Me gusta» tocando el corazón, la pantalla se llena de balones que flotan sobre la imagen o el vídeo durante unos segundos. También reacciona cuando se envía solo, sin texto, en un chat, rebota en el cuadro de mensaje y suelta una pequeña explosión de confeti digital.

Para verlo hace falta tener la aplicación actualizada a la versión 26.27.74 o superior, tanto en Android como en iOS. No requiere activar ninguna opción oculta ni instalar nada adicional, el emoji del balón de fútbol tradicional se sustituye automáticamente por el diseño de Trionda mientras dura el torneo.

Un guiño con fecha de caducidad

Lo llamativo es que la función no es permanente. Meta ha fijado su disponibilidad hasta hoy, día de la final, lo que confirma que se trata de una acción de marketing ligada al patrocinio conjunto de Adidas y la FIFA más que de una función duradera del catálogo de WhatsApp. Pasado el pitido final del partido, todo apunta a que el balón volverá a su emoji habitual y la animación de los estados desaparecerá sin previo aviso.

Este tipo de guiños temporales no es nuevo en WhatsApp, la aplicación ya había recurrido antes a efectos visuales de duración limitada en videollamadas, como fondos de celebración con gol o balones que aparecen sobre la cabeza del usuario durante la llamada. Lo que distingue a este caso es que el efecto se ha colado también en la mecánica de reacciones a los estados, un terreno donde WhatsApp apenas suele introducir cambios.

Merece la pena probarlo hoy

Si todavía no lo has visto, el margen se acaba. Basta con abrir el estado de un contacto y tocar el corazón para comprobar el efecto en directo. Es un detalle menor, pensado para acompañar el ambiente del último partido del torneo, pero explica bien cómo las grandes marcas aprovechan eventos masivos para colarse, aunque sea por unos días, en el gesto más repetido de cualquier app de mensajería: reaccionar a lo que publican los demás.