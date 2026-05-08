Rafa Dona, sobre lo que pasó entre Bertín y Gemma Camacho en la sesión de fotos: «Había mucha conexión, se dieron los teléfonos»

La sesión de fotos de Bertín Osborne y Gemma Camacho para El Capote no solo ha revolucionado las redes sociales por la evidente química entre ambos, sino que ha vuelto a colocar a la firma sevillana en el centro de todas las miradas. Entre poses, cambios de vestuario y mucha complicidad, las imágenes han disparado los comentarios sobre la conexión que ambos desprendieron delante de la cámara. Y detrás de todo, una vez más, estaba Rafael Dona, dueño de la marca, que ya en el pasado fue clave en otro importante encuentro en la vida de Bertín Osborne.

El empresario, y dueño de la marca —que pertenece a una importante saga de toreros—, parece haberse convertido en el auténtico «celestino» de Bertín. Si hace años El Capote fue clave en la presentación entre el cantante y Gabriela Guillén, ahora la historia parece que podría repetirse con Gemma Camacho.

En conversación con COOL, Rafa desvela cómo surgió la conexión entre Bertín y la reportera durante la sesión de fotos que él mismo realizó junto a su mujer y todo el equipo de la firma. «Conectaron fenomenal desde el primer minuto», nos asegura. Una complicidad que, según explica, quedó reflejada en cada una de las imágenes: «En las fotos se ve perfectamente el buen rollo que tenían».

La química instantánea entre Bertín y Gemma

El Capote, con motivo de la Feria de San Isidro, ha presentado su nueva colección de Primavera/Verano 2026. Una vez más, y como es habitual, la firma —que lleva por bandera las tradiciones españolas— ha contado con su modelo estrella: Bertín Osborne.

Hace solo unas horas, la marca destapó la sesión de fotos que realizó en la Plaza de Toros de Las Ventas. Más allá de la calidad y el modo de hacer de esta conocida marca, llamó especialmente la atención la complicidad entre Bertín y su compañera en la sesión: Gemma Camacho, ex amiga especial de Cayetano Rivera.

Rafael Dona reconoce que la sesión fluyó de forma completamente natural desde el principio. «Yo tenía preparadas las poses, los cambios de ropa y todo organizado, pero cuando estaban juntos, salía todo perfecto. Ya no había que decirles mucho», cuenta divertido.

El empresario, muy cercano a Bertín Osborne desde hace años, asegura que el cantante se sintió comodísimo durante toda la jornada. «Bertín es como mi hermano. Lo conozco desde que nací y ya tiene un callo conmigo increíble porque en seis años le he hecho doce sesiones de fotos», explica.

En cuanto a Gemma Camacho, revela que tanto él como su mujer llevaban tiempo siguiéndola por redes sociales antes de decidir contactar con ella. «Nos parecía muy flamenca, con una imagen muy especial. Le escribimos por Instagram y enseguida nos contestó encantadora».

La conexión entre ambos sorprendió incluso al propio equipo de El Capote. «El buen rollo se transmitía en cómo posaban, cómo se miraban y cómo trabajaban juntos», asegura Rafa, que también destaca el atractivo de ambos protagonistas: «Ella tan guapa, tan morena y tan flamenca… y Bertín, que se cuida muchísimo y está fenomenal. A los dos se les salían los ojos».

El Capote, los grandes «celestinos» del cantante

No es la primera vez que la firma termina jugando un papel importante en la vida sentimental del cantante. Rafael Dona y su mujer fueron también quienes presentaron en su día a Bertín Osborne y Gabriela Guillén, iniciando así una relación que acabó convirtiéndose en una de las más mediáticas de la prensa rosa.

Ahora, tras esta sesión con Gemma Camacho, muchos vuelven a mirar a El Capote como el escenario donde nacen las conexiones inesperadas. Rafa, sin embargo, se lo toma con humor. «Se han dado los teléfonos. Nosotros ya nos retiramos como siempre», comenta entre risas, dejando claro que simplemente propiciaron el encuentro.

Lo que sí tiene claro es que quiere volver a trabajar con ellos. «Ojalá hagamos muchas más sesiones juntos. Esta ha sido la primera gracias a nosotros y ya les hemos fichado para siempre», asegura entusiasmado con el resultado de una campaña que ya está dando mucho de qué hablar.