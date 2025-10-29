Mariló Montero te da su secreto mejor guardado para tener un pelo perfecto sin encrespamiento

El secreto de Mariló Montero para lucir siempre una melena impecable no reside únicamente en el uso de buenos productos, sino en entender la naturaleza de su cabello y saber potenciar su forma natural. La presentadora, que ha hecho de su imagen una seña de identidad, sabe bien que el pelo rizado y ondulado, aunque puede resultar rebelde y difícil de controlar, tiene un encanto especial cuando se cuida correctamente. Su truco comienza por respetar los tiempos de lavado, ya que este tipo de cabello suele ser más seco en el cuero cabelludo y no necesita una limpieza diaria. Al espaciar los lavados, el pelo mantiene mejor sus aceites naturales, conservando así la hidratación y el brillo sin necesidad de abusar de productos que puedan dañarlo.

Como decimos, Mariló ha aprendido a tratar el encrespamiento como un enemigo previsible y controlable, no como un defecto imposible de evitar. Para ello, recurre a productos que nutren en profundidad sin apelmazar, como aceites capilares ligeros y sprays antifrizz que ayudan a sellar la cutícula del cabello. Estos aliados, aplicados con moderación y constancia, logran que su melena conserve la forma y la suavidad que tanto la caracterizan en sus apariciones públicas.

Además, apuesta por secados al aire o con difusor, evitando el calor extremo que rompe la estructura del rizo y multiplica el frizz. Su rutina es sencilla pero efectiva: hidratar, proteger y dejar respirar el cabello, tres pasos esenciales para conseguir esa textura pulida que muchas mujeres intentan replicar.

Un corte de pelo muy acertado

Otro de los grandes secretos de Mariló Montero está en su elección de corte de pelo, un aspecto que influye directamente en cómo se comporta su melena. En su caso, el «butterfly cut» o corte mariposa, se ha convertido en su mejor aliado. Este estilo, caracterizado por capas largas y movimiento natural, consigue repartir el peso del cabello y evitar el temido efecto «puff», tan común en melenas rizadas o con volumen. Además, es un corte muy favorecedor para mujeres mayores de 50 años, ya que aporta dinamismo, frescura y rejuvenece el rostro sin necesidad de cambios drásticos. En Mariló, este estilo no sólo resalta su estructura ósea y su elegancia, sino que refuerza su imagen de mujer segura y sofisticada, una estética que combina madurez con naturalidad.

Por último, Mariló sabe que un cabello bonito no es solo cuestión de productos o técnica, también hay que tener en cuenta los hábitos saludables. La alimentación, la hidratación y la gestión del estrés tienen un papel determinante en la apariencia del pelo, y la periodista lo tiene muy presente. Su rutina de bienestar incluye una dieta equilibrada rica en frutas, verduras, proteínas y ácidos grasos saludables, además de beber abundante agua y practicar ejercicio con regularidad. Todo ello contribuye a que su melena mantenga fuerza y vitalidad desde la raíz.

El otro secreto de Mariló Montero

Mariló Montero siempre ha sido una mujer disciplinada, consciente de la importancia de cuidar su cuerpo y su mente, y el deporte se ha convertido en una parte esencial de su rutina. En los últimos años, la periodista ha encontrado en el bosu su mejor aliado para mantener unas piernas fuertes y tonificadas. Ese es su otro secreto y nosotros tenemos todos los detalles.

Aunque en sus redes sociales suele mostrar más aspectos de su vida profesional que personal, en alguna ocasión ha dejado ver su compromiso con el ejercicio, confesando que «disfruta entrenando cuando puede» y que intenta mantener un equilibrio entre la alimentación consciente y el placer. Esa filosofía de bienestar integral se refleja en su figura, especialmente en sus piernas, que son fruto de constancia y trabajo bien dirigido.

El bosu, también conocido como cojín de equilibrio, es una semiesfera compuesta por un lado cóncavo y otro plano antideslizante que permite realizar ejercicios funcionales muy completos. Su principal ventaja es que activa múltiples grupos musculares al mismo tiempo, ya que obliga al cuerpo a mantener el equilibrio constantemente. Mariló utiliza este instrumento para fortalecer tanto el tren inferior como el superior, pero sobre todo para trabajar los músculos de las piernas y los glúteos, zonas en las que el equilibrio y la fuerza juegan un papel fundamental. Este tipo de ejercicios tonifican y mejoran la coordinación, la estabilidad y la postura, tres aspectos que contribuyen a que la periodista luzca siempre una figura definida.

Bajo la supervisión de Juanjo Rodríguez, el mismo entrenador que trabaja con Mar Flores, Mariló realiza ejercicios exigentes sobre el bosu, como las sentadillas de equilibrio. De pie sobre la parte plana del dispositivo, la periodista mantiene el control corporal mientras desciende lentamente, activando de forma intensa los músculos de las piernas y del abdomen. Ella misma ha reconocido en redes sociales que «parece fácil, pero no lo es». Sin embargo, le gusta cumplir retos y no ha descansado hasta dominar este ejercicio.