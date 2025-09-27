Ni correr ni hacer yoga, el secreto de Mariló Montero para lucir estupenda a los 60: «Me despierto a las 4»

Mariló Montero es una de las presentadoras más populares de la pequeña pantalla y su trayectoria ha demostrado que sabe conectar con el público a la perfección. Últimamente se está hablando mucho de ella gracias a su participación en Masterchef Celebrity, tal y como hemos recogido en OKDIARIO, la periodista le ha plantado cara a su compañero Torito y le ha dejado claro que necesita su espacio para cocinar a gusto, sin presiones ni problemas que puedan complicar sus recetas. La actitud de Mariló ha hecho que muchos espectadores se interesen por su carrera y es un momento perfecto para recordar cuáles son sus secretos de belleza. Ni sale a correr ni hace yoga, ella ha encontrado una fórmula perfecta que le permite lucir un cuerpo ideal a sus 60 años.

«Cada día me levanto a las cuatro de la mañana para dedicar tres cuartos de hora a la elíptica», comentó en una entrevista. La ex mujer de Carlos Herrera se mantiene en plena forma y lleva una alimentación saludable. Es consciente de que trabaja de cara al público y no deja nada a la improvisación, de hecho, es un referente cuando hablamos de moda y estilo. No es para menos, pues su hija Rocío es una reconocida modelo que ha trabajado con los diseñadores más cotizados del mercado.

Mariló Montero, perfecta a los 60

Como decimos, la protagonista de nuestra noticia ha hecho de la elíptica su compañera inseparable para mantenerse activa. Este aparato de gimnasio, considerado por muchos especialistas como uno de los más completos, le permite ejercitarse de manera sencilla y efectiva, con grandes beneficios para la salud y un claro efecto antiedad. A ello añade rutinas de ejercicios aeróbicos y de fuerza, conscientes de la importancia de preservar la masa muscular y la densidad ósea con el paso de los años, claves para disfrutar de una madurez saludable. La edad nunca ha sido un problema para ella, es más, nunca ha tenido ningún problema en desvelar cuantos años tiene.

Según nuestros datos, la rutina de Mariló Montero no termina en el entrenamiento físico. Nosotros hemos revisado sus redes y sabemos que cuida también su alimentación, apostando por una dieta equilibrada y variada que combina productos frescos con algún que otro capricho ocasional. La propia comunicadora ha admitido que cuando se permite un exceso, lo compensa intensificando su actividad en el gimnasio, demostrando disciplina y constancia. Este equilibrio entre ejercicio y nutrición ha sido fundamental para mantener su imagen impecable, acompañada de la vitalidad que siempre ha transmitido en su carrera.

El cuidado personal de Mariló también se refleja en su cabello, al que dedica una atención especial. En su perfil de Instagram revelaba que desde que utiliza Olistic Next Women, un suplemento diseñado para mujeres mayores de 50 años, ha notado «más fuerza, más brillo y menos caída». Con estas palabras y mostrando los resultados en vídeo, la comunicadora desvelaba otro de sus secretos de belleza más preciados, reforzando la idea de que cuidarse por dentro y por fuera es su máxima prioridad.

Gracias a esta combinación de ejercicio, dieta equilibrada y ciertos tratamientos, Mariló se ha convertido en referente de bienestar y puede sentirse orgullosa de haber encontrado su mejor versión tras cumplir los 60.

Mariló Montero, abuela primeriza

Tal y como hemos adelantado, Mariló Montero atraviesa un momento apasionante gracias a la boda de su hijo Alberto Herrera, prevista para el próximo 18 de octubre, y la noticia de que está en camino su primer nieto. La presentadora no ha ocultado la emoción que siente ante esta nueva etapa y ha confesado que tiene «muchas ganas de bebé», palabras que reflejan el entusiasmo con el que afronta este papel tan esperado. Aunque reconoce que la conciliación familiar no será sencilla, bromea con que los fines de semana habrá «pelea» por quién disfruta más tiempo con el pequeño, una clara muestra de la complicidad y el ambiente de alegría que se respira en su entorno más cercano.

Sin embargo, Mariló también ha dejado ver su carácter firme y su particular visión de las cosas en la conversación que mantuvo con los micrófonos de una conocida agencia. A pesar de la ilusión, confesó que no le gusta en absoluto la palabra «abuela» y prefiere que su nieto la llame directamente por su nombre. «Prefiero que me llame Mariló», afirmó con rotundidad, dejando claro que quiere mantener una identidad propia al margen de las etiquetas. Con su espontaneidad habitual, la ex mujer de Herrera ha vuelto a demostrar que vive esta etapa con entusiasmo, pero también con un enfoque muy personal, fiel a su estilo y a su manera de entender la vida. Ahora que está de enhorabuena, nos preguntamos: ¿Cuál será la siguiente noticia que reciba?