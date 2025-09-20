Mariló Montero se la lía a Torito en ‘MasterChef’ y explota: «Me has tirado un tarro»

Como era de esperar, la nueva edición de MasterChef Celebrity, el programa que prepara todos los años La 1 de TVE, está siendo todo un éxito y parte de los resultados se han producido gracias a las tramas protagonizadas por Mariló Montero.

La comunicadora ha explotado contra Torito, el reportero que antiguamente trabajaba en Telecinco. Le ha dejado las cosas claras y le ha hecho saber que, por su culpa, no estaba cocinando con destreza, pues había perdido demasiado tiempo por culpa de un incidente: «Me has tirado un tarro entero de cristal de aceite al suelo». Antes de entrar en detalles debemos tener en cuenta un aspecto fundamental. Una parte de la audiencia ha puesto todos los focos en Mariló, pues no es habitual verla en una situación de estas características. Normalmente presenta programas y participa en tertulias con un tinte serio que le han creado una imagen muy concreta. Sin embargo, gracias al reality mencionado con anterioridad hemos descubierto una faceta distinta con la que está ganando muchos seguidores.

La diversión está asegurada

Con todo lo anterior, podemos decir que el arranque de Masterchef Celebrity está dejando momentos tan divertidos como tensos, prueba de ello es el monumental enfado de Mariló Montero con Torito. La presentadora, que se caracteriza por su carácter firme y por tomarse muy en serio cada reto culinario, ha chocado de lleno con la actitud más irreverente y bromista del reportero, cuya energía desbordante no siempre resulta adecuada en un entorno de tanta presión.

Desde el estreno del programa, Torito se ha convertido en un torbellino que arranca sonrisas entre sus compañeros, pero su estilo también empieza a generar conflictos cuando el tiempo apremia y la tensión se dispara en las pruebas de exteriores. El tercer programa fue un claro ejemplo de ello, ya que el humor del concursante acabó derivando en una situación incómoda que puso a prueba la paciencia de Mariló.

El problema de Mariló y Torito

La prueba comenzó con cierta calma, pues los equipos trabajaban concentrados para sacar adelante los platos en un servicio que ya de por sí exigía coordinación y esfuerzo. Sin embargo, Torito no pudo evitar romper la dinámica al colarse en las cocinas del equipo rojo, donde comenzó a gastar bromas a sus compañeros. José Manuel Parada fue el principal objetivo de sus ocurrencias y, aunque en un primer momento Juanjo Bona intentó intervenir en tono amistoso amenazándole con un huevo para que se apartara, la situación terminó yéndose de las manos. Lejos de detenerse, el reportero decidió estrellar un huevo en la cabeza del cantante, lo que alteró por completo el ambiente y desató una cadena de reproches que acabaron recayendo sobre él.

«Me has tirado un tarro entero de cristal de aceite al suelo» #MCCelebrity pic.twitter.com/7uO7t01DTx — MasterChef (@MasterChef_es) September 15, 2025

Mariló Montero, que llevaba varias pruebas acumulando frustración por la conducta poco colaborativa de Torito, estalló al ver el estado en el que habían quedado las cocinas. Con gesto serio y tono contundente, no dudó en recriminarle que su comportamiento no solo había provocado risas pasajeras, sino también un verdadero problema de seguridad. Según explicó delante de todos, el concursante había tirado previamente al suelo un tarro de cristal lleno de aceite, lo que impedía al equipo trabajar con normalidad porque el espacio estaba resbaladizo y peligroso. «No podemos trabajar porque nos resbalamos», le espetó Montero, visiblemente molesta por lo que consideraba un exceso injustificable en un reto tan exigente.

Ante semejante caos, los jueces intervinieron para imponer orden en las cocinas y poner límites a la actitud de Torito. Fue Pepe Rodríguez quien tomó la palabra con mayor firmeza, obligándole a limpiar de inmediato el desastre y advirtiéndole de que tendría que dejar los espacios impolutos al terminar el cocinado, tanto los de su equipo como los del rival. Este castigo ejemplar tenía un objetivo muy claro: demostrarles a los concursantes que MasterChef no es cualquier cosa. Es un concurso serio.

El enfado ha sido real

Algunos espectadores han pensado que Mariló Montero y Torito estaban de broma, pero lo cierto es que el enfado ha sido completamente verídico. La presentadora, en un tono bastante tajante, se ha dirigido a su compañero y le ha hecho una advertencia para no tener que volver a vivir algo similar: «Me molesta enormemente que se juegue con los alimentos. Me parece gravísimo. Ten mucho cuidado con los alimentos que hay. Te lo digo en serio».

Habrá que esperar un tiempo para ver qué consecuencias tiene todo esto, pero de momento podemos sacar una conclusión: Las aventuras de Mariló y Torito dentro de MasterChef Celebrity ya se han convertido en un tema de conversación habitual y eso es bueno para todos, para el público, para TVE y para los protagonistas de esta noticia.