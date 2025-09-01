Quién es Juanjo Bona: edad, su pareja actual, dónde nació y sus canciones tras salir de ‘Operación Triunfo’

Indiscutiblemente, uno de los formatos televisivos más vistos de la parrilla televisiva española es Operación Triunfo. El popular talent show se ha convertido en uno de los más vistos por los espectadores. Pues, con él, el público ha tenido la oportunidad de ver despegar artísticamente a estrellas como David Bisbal, Chenoa, David Bustamante, Manuel Carrasco o, más recientemente, Aitana, Amaia, Lola Índigo y Juanjo Bona. De hecho, ha sido este último artista el que se ha consagrado como una de las últimas revelaciones del ámbito musical. Y es que, el zaragozano y su talento conquistaron a todos durante su paso por Operación Triunfo 2023. Pero, ¿cuál es el lado más profesional y el más personal del joven? ¡Te lo contamos!

Nacido el 10 de noviembre de 2003 en Zaragoza, Juan José Bona Arregui es un cantante, jotero y compositor conocido artísticamente como Juanjo Bona. Siempre sintió un fuerte vínculo con el mundo del arte y la música. Por ello, desde muy pequeño, sus padres lo apuntaron a clases de canto, técnica vocal, solfeo y jota. Además, aprendió a tocar el clarinete. Una primera formación musical que creció a pasos agigantados con el paso de los años. De hecho, estudió folclore aragonés y ganó numerosos concursos de jota. Asimismo, en el 2019, participó en un talent show de Aragón TV, Tres Minutos. Un concurso que no ganó, pero donde rozó la victoria al quedarse en la semifinal.

Su carrera profesional

Conforme fue creciendo, Juanjo Bona comenzó a tener claro que quería dedicarse a la industria del entretenimiento. Por ello, en el 2020, se convirtió en concursante de Idol Kids. Posteriormente, en el 2022, fue participante de la primera edición de Jotalent, del que se convirtió en ganador. Pequeños pasos que le llevaron, un año después, ha ser elegido como concursante de Operación Triunfo.

Durante su paso por el formato televisivo, el joven logró conquistar a todos con su carisma, talento y humildad. No logró hacerse con la victoria, pues quedó en cuarta posición. Pero, eso no impidió que su carrera profesional despegase por todo lo alto. Poco a poco, y con el paso del tiempo, el joven fue lanzando temas como Lo que no ves de mí, Mis tías, Moncayo, entre otros.

El álbum debut de Juanjo Bona vio la luz en marzo del 2025 y fue bautizado bajo el título de Recardelino. Un proyecto muy personal que, como no podía ser de otra manera, fue recibido con los brazos abiertos por el público. Ahora, el zaragozano ha sido fichado por el equipo de MasterChef Celebrity y se convertirá en uno de los concursantes de la décima edición.

Su lado más personal

En redes sociales, Juanjo Bona siempre se ha mostrado muy cercano con su público. Actualmente, el artista cosecha más de 225.000 seguidores en Instagram, un medio donde le gusta compartir contenido relacionado con sus proyectos profesionales y su día a día.

Por otro lado, a nivel sentimental, se sabe que el cantante mantiene una relación con Martín Urrutia. Ambos se conocieron durante su paso por la Academia de OT, donde comenzaron siendo amigos. Sin embargo, el tiempo que pasaron juntos y las vivencias compartidas, les llevaron a sentir algo más que una amistad.