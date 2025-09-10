Mariló Montero, contundente con TVE en ‘La Revuelta’: «Es un encargo de Pedro Sánchez»

El pasado martes 9 de septiembre, los espectadores pudieron disfrutar de una nueva entrega de La Revuelta en La 1 de Televisión Española, siendo la segunda de su recién estrenada temporada. De esta forma, David Broncano y su equipo recibieron en el Teatro Príncipe Gran Vía a Mariló Montero, reconocida presentadora y concursante de la décima edición de MasterChef Celebrity. Fue entonces cuando el jienense quiso recordar lo crítica que se mostró Ana Rosa Quintana, compañera y amiga de su invitada, cuando se confirmó su fichaje por TVE. Como era de esperar, Mariló Montero no dudó en defenderla: «Me gustaría fomentar que vivimos en un país con muchos colores ideológicos y nos estamos separando demasiado entre nosotros. Debería haber más corporativismo, libertad de opinión». David Broncano no tardó en responder: «Pero sin amargura». La invitada de La Revuelta volvió a hablar: «No creo que Ana Rosa tenga amargura hacia ti», comenzó diciendo.

Y fue más allá: «Sino al encargo de Pedro Sánchez por construir una televisión pública unidireccional. Esa sería la crítica de Ana Rosa», explicó. Para demostrar que estaba en lo cierto, hizo un rápido repaso a la parrilla de TVE: «Todos los presentadores, de izquierdas». Ricardo Castella no dudó en tirar de sarcasmo para echar un cable al presentador de La Revuelta: «Sí, la verdad es que Pepe de MasterChef es de Podemos». Broncano volvió a hablar: «Por ejemplo, por la noche, tú piensas que este programa marca una agenda ideológica o está muy sesgado». Fue entonces cuando Mariló Montero quiso dejar algo claro: «Yo disfruto vuestra libertad. Eres libre de decir lo que quieras, eso yo lo apoyo y lo subrayo totalmente. Creo que debemos defender la libertad de expresión, la libertad periodística y la libertad ciudadana». El jienense continuó el debate: «Todo el mundo tiene una ideología, es transversal a todo».

Acto seguido, y como era de esperar, el presentador de La Revuelta optó por ir mucho más allá: «Yo soy una persona de izquierdas, progresista, pero no creo que eso me deba impedir hacer ningún trabajo. Entonces, si no se quiere que condicione nada, tampoco puede condicionar esto».

Mariló Montero defiende la tauromaquia en ‘La Revuelta’: «Para mí es un arte»

La periodista quiso seguir defendiendo su postura: “Tendría que haber de todo, porque debe representar a la sociedad completa”. Fue entonces cuando Broncano puntualizó lo siguiente: “Pero la representación del país no depende del presentador, lo que hace en el programa sí que cambia”.

Y añadió: «Nosotros aquí hacemos una representación, amplia, variada y diversa de lo que es España. Independientemente de mi ideología». Es más, para él es contradictorio que existan personas con «posiciones muy predominantes, sosteniendo que no nos dejan decir nada, cuando se dice con libertad absoluta en programas de máxima audiencia».

Fue entonces cuando Mariló Montero lamentó profundamente que RTVE no dé espacio a programas culturales «como los toros, un arte que nos gusta a mucha gente y suprimidos por partidos políticos a los que no les gusta la tauromaquia».

Tanto el presentador de La Revuelta como algunos espectadores alegaron que se trata una forma de maltrato animal. Una afirmación que ella quiso debatir: «Yo no lo considero maltrato animal, para mí es un arte precioso». Por si fuera poco, quiso recordar que el toro de lidia se extinguiría si desapareciese por completo la tauromaquia.