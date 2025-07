El pasado miércoles 9 de julio, los espectadores de La 1 de Televisión Española pudieron disfrutar de una nueva entrega de La Revuelta presentada por David Broncano. De esta manera, fueron testigos de cómo Ingrid García-Jonsson se pasó por el Teatro Príncipe Gran Vía para presentar su nuevo proyecto para Netflix titulado Superstar. En esta ficción, producida por Javier Ambrossi y Javier Calvo, se adentra de lleno en la historia de Yurena, anteriormente conocida como Tamara. Antes de adentrarse de lleno en la entrevista, el presentador de La Revuelta quiso saber si la actriz le había traído algún regalo. Recordemos que lo habitual es que los invitados del programa de TVE sorprendan a David Broncano con algún detalle. A pesar de todo, Ingrid García-Jonsson llegó con las manos completamente vacías, haciendo hincapié en los numerosos obsequios que le dio durante su etapa en Movistar Plus+, cuando el programa se llamaba La Resistencia.

«Te he regalado muchísimas cosas a lo largo de estos años y los regalos que me vienen de vuelta son bastante mierda. Por lo que me parecía que no procedía traerte nada más. Lo siento mucho», comentó la reconocida actriz durante su paso por La Revuelta. Hay que destacar que Ingrid García-Jonsson y David Broncano son grandes amigos desde hace muchos años, por lo que el presentador no dudó en hacer saber que ese gesto no le había gustado. Un malestar que el equipo del programa quiso cortar de raíz, dando a conocer una información íntima que tiene estrecha relación con el jienense y su relación sentimental con la también actriz Silvia Alonso: «Ingrid te presentó a tu novia, ¿necesitas más?», se pudo leer en un letrero. De esta forma, sale a la luz que la persona que hizo que el jienense y la salmantina se conociesen fue, precisamente, la propia Ingrid García-Jonsson.

Como no podía ser de otra manera, entre risas, el presentador de La Revuelta no tuvo reparos a la hora de agradecer a su invitada el gesto que tuvo: «La verdad es que ese es el mejor regalo que le puede hacer una persona a otra», reconoció, con total sinceridad, aunque sin querer incidir mucho más en este tema.

A pesar de todo, la actriz quiso entregar al jienense un detalle. Conocedor de lo que le gustan los cuchillos, quiso regalarle «un anillo de defensa personal». Es decir, se trata de una curiosa sortija que cuenta con una pequeña cuchilla incorporada: «No sé qué puedo matar con esto, pero si quieres abrir una caja o cortar un papel, es bastante cómodo», explicó Ingrid García-Jonsson. Un obsequio que fascinó a David Broncano, ¡y no es para menos!

Ingrid García-Jonsson responde a la pregunta sexual en ‘La Revuelta’

Cuando el humorista formuló la segunda de las preguntas clásicas, que es la de las relaciones sexuales que ha tenido el invitado en los últimos 30 días, la actriz se mostró decidida a respetar la privacidad de su pareja: «La gente sabe con quién estoy». Fue entonces cuando el jienense se dirigió al público allí presente para saber su opinión. Éstos no tardaron en dejar claro que querían una cifra.

Aun así, aplaudían la decisión de la actriz. «Se podría hacer una cosa: juntaría tu deseo de intimidad de tu novio y el deseo de conocimiento de Valeria y decirle a ella al oído cuánto has foll**o con tu novio», propuso el presentador de La Revuelta. La actriz aceptó y se acercó a la joven del público para decirle el dato. La reacción de ella no dejó indiferente a nadie, al tratarse de una cifra «demasiado» alta. «Ahora ya somos amigas», comentó Ingrid.