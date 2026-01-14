El aviso de una experta en IA sobre las llamadas spam y el error que todos cometemos: «Cada vez que rechazas una…»

Las llamadas spam son algo contra lo que los ciudadanos tenemos que luchar durante todos los días. Evitar esto es el gran objetivo de muchas personas y, por ello, una experta en inteligencia artificial ha dado una serie de consejos para no recibir este tipo de llamadas todos los días y a todas horas. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el hilo viral en las redes sociales que pone el foco en las famosas llamadas spam.

Esto es algo que nos pasa y nos ha pasado a todos: las llamadas spam con las que realizan muchas empresas y que saturan el teléfono independientemente de la hora del día que se trate. En antaño, estas llamadas eran realizadas por muchas empresas o bancos para poder seducir a los futuros clientes y, en la actualidad, también tienen que ver con estafas telefónicas en las que los delincuentes intentan acceder a tus datos personales para vaciar la cuenta bancaria en cuestión de segundos.

Para evitar estas llamadas de spam, una cuenta denominada Nona en las redes sociales ha publicado un hilo en el que ha dado varios consejos para poner fin a este incordio. «He estado bloqueando las llamadas SPAM mal todo este tiempo», dice en el titular de su publicación este usuario que se define como profesor de IA en IAPROACTIV, que se encarga de explorar y enseña el uso de herramientas de inteligencia artificial, haciendo que la IA sea sencilla y útil para todos.

HAS ESTADO BLOQUEANDO LAS LLAMADAS SPAM MAL TODO ESTE TIEMPO. Cada vez que rechazas una llamada, confirmas que tu número está activo.

Nona (@Nona_xai) January 9, 2026

«Cada vez que rechazas una llamada, confirmas que tu número está activo. Las llamadas se multiplican», afirma en su primer mensaje y anima a las personas a entender «por qué te llaman». «Cuando te registras en cualquier cosa online, tu número se vende a data brokers. Lo empaquetan con tu ubicación, edad, ingresos y lo venden a call centers. Cada llamada confirma que eres real. El ciclo se intensifica», informa.

Cómo evitar las llamadas spam, según una experta en IA

En esta secuencia de mensajes, la cuenta @Nona_xai ofrece el primer paso para dejar de recibir llamadas spam, que es registrarte en el Registro Nacional «No llamar». «Introduce tu número. Es gratis. Respaldado por el gobierno. En un plazo de 31 días, los telemarketers legítimos deben dejar de llamarte. Pero los estafadores ignoran esto», cuenta.

Paso 1: Regístrate en el Registro Nacional “No Llamar”. Ve a DoNotCall dot gov (sí, es real).

Introduce tu número. Es gratis. Respaldado por el gobierno.

En un plazo de 31 días, los telemarketers legítimos deben dejar de llamarte.

Pero los estafadores ignoran esto.

Nona (@Nona_xai) January 9, 2026

Como paso dos, informa que hay que activar «el bloqueador de spam integrado de tu teléfono» porque «detiene el 80 % de las llamadas spam de inmediato». Se realiza de la siguiente manera:

iPhone: ajustes-teléfono-silenciar llamadas desconocidas (activado).

Android: App teléfono – menú – ajustes – ID de llamada y spam – filtrar llamadas spam (activado).

Esta experta en inteligencia artificial también aconseja descargar una aplicación bloqueadora de spam, y las tres mejores son:

RoboKiller (bloquea el 99 % del spam).

Nomorobo (base de datos colaborativa de spam)

Truecaller (identifica números desconocidos antes de contestar).

Nona también informa de otro acto que puede reducir hasta un 70% de las llamadas de spam. Para ello hay que eliminar el número de los sitios de data brokers. «Esta es la opción nuclear que casi nadie hace. Sitios como Spokeo, WhitePages, BeenVerified venden tu información. Entra en cada uno y solicita el opt-out. Tarda unas 2 horas», dice.

Esta experta en IA también anima a las personas a dejar de confirmar que el número está activo. «Nunca contestes llamadas desconocidas. Nunca pulses botones (ni siquiera para «darte de baja»). Nunca devuelvas la llamada. Cada interacción le enseña a su IA que eres un objetivo activo. Déjala sonar en el vacío», aconseja. En caso de aplicar estos pasos, Nona cuenta en su hilo en las redes sociales que «el spam baja un 40–50 %» y posteriormente las llamadas spam desaparecerán.

También informa de los errores comunes que hacen que esta práctica se reproduzca entre estas empresas. Tales como «contestar para gritarles», pulsar botones para «darse de baja», «devolver una llamada» o «compartir tu número real en webs dudosas».

«¿Y si es algo importante? Las personas reales dejan mensajes de voz. Los servicios de emergencia primero envían un SMS. La consulta médica deja mensaje. Las llamadas legítimas siempre se identifican. ¿Las spam? Cuelgan después de 2 tonos», informa este profesor de IA en un hilo viral que explica lo que hay que hacer para evitar las llamadas de spam.