La frase que tienes que decir si quieres acabar para siempre con las llamadas spam

A todos nos ha pasado en algún momento: justo cuando estamos concentrados en una reunión importante, disfrutando de un descanso o compartiendo un momento agradable con amigos, el teléfono suena con un número que no reconocemos. Sin pensarlo mucho, cortamos la llamada para no perder el tiempo, pero, ¿qué pasa cuando realmente esperamos una llamada y resulta ser un teleoperador o, peor aún, alguien con malas intenciones? Estas llamadas no sólo interrumpen nuestra rutina, sino que además pueden ser un riesgo para nuestra seguridad. Afortunadamente, existen herramientas legales y prácticas sencillas para acabar con las llamadas spam.

Las llamadas spam, o llamadas comerciales no solicitadas, son aquellas que recibimos con la intención de vender productos o servicios, hacer publicidad, o en algunos casos, cometer fraudes. Aunque muchas de estas llamadas provienen de entidades legítimas, la mayoría son una molestia y, en algunos casos, pueden derivar en estafas. Con el crecimiento exponencial del telemarketing y el avance de la ciberdelincuencia, el problema se ha multiplicado; los delincuentes utilizan técnicas cada vez más sofisticadas para ganarse la confianza de la víctima y obtener información sensible.

¿Cómo puedes protegerte spam?

Una de las herramientas más efectivas para evitar este tipo de llamadas es la Lista Robinson. Esta lista está amparada por la legislación española, específicamente por la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

El funcionamiento es sencillo: al inscribir tu número en la Lista Robinson a través de su página web oficial, estás expresando tu deseo explícito de no recibir llamadas comerciales o publicidad. Las empresas que respetan la ley consultan esta lista para excluir esos números de sus campañas telefónicas. Así, estarás protegiendo tu privacidad y evitando que te se pongan en contacto contigo sin tu consentimiento.

Ahora bien, aunque la Lista Robinson es una herramienta muy útil, algunos usuarios reportan que las llamadas indeseadas continúan llegando incluso después de inscribirse. En estos casos, existe una frase sencilla que ha demostrado ser muy eficaz para frenar a los teleoperadores: «¿De dónde habéis sacado mi número?».

Ésta simple cuestión obliga a la persona que llama a revelar cómo obtuvo tu información. Según la ley de protección de datos vigente, las empresas están obligadas a informar a los usuarios sobre el origen de sus datos y el uso que harán de ellos. Si no pueden justificar cómo obtuvieron tu número o se niegan a responder, están incumpliendo la normativa.

La importancia de la transparencia y el control

La nueva legislación protege a los usuarios otorgándoles un mayor control y transparencia respecto a sus datos personales. Esto implica que las empresas que realizan campañas comerciales telefónicas deben actuar de manera responsable, respetando la privacidad de los usuarios y cumpliendo con los requisitos legales.

Si una empresa sigue llamándote después de que hayas solicitado dejar de recibir llamadas o no puede justificar el origen de tus datos, tienes derecho a denunciar ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). Estas denuncias contribuyen a que las autoridades actúen contra prácticas abusivas y protejan a otros usuarios.

Consejos prácticos

Además de inscribirte en la Lista Robinson y usar la frase clave para solicitar el origen de tus datos, hay otras medidas que puedes tomar para minimizar las llamadas spam:

No facilites tu número de teléfono en páginas públicas o redes sociales.

Si no esperas una llamada, evita contestar a números desconocidos o, si decides hacerlo, mantente alerta y no compartas información personal.

Existen aplicaciones que identifican y bloquean números sospechosos o de telemarketing.

Reporta números sospechosos: Puedes comunicar a tu operador o a la AEPD los números que consideres spam o fraudulentos.

Las autoridades, como la Guardia Civil y la Agencia Española de Protección de Datos, están aumentando la vigilancia y las campañas informativas para proteger a los usuarios. Por su parte, la legislación continúa evolucionando para adaptarse a las nuevas amenazas, buscando garantizar que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos digitales con seguridad y confianza. Por eso, es fundamental que conozcan sus derechos y utilicen las herramientas que tienen a su disposición para proteger su privacidad.

Las llamadas spam pueden ser mucho más que una molestia; representan un riesgo real para la seguridad de tus datos personales y bancarios. La buena noticia es que existen soluciones sencillas para reducir y evitar estas llamadas, como inscribirse en la Lista Robinson y exigir transparencia sobre el origen de tus datos con la frase «¿De dónde habéis sacado mi número?».

Además, recuerda que tienes derecho a pedir que cesen las llamadas comerciales, incluso si has firmado contratos con cláusulas de marketing, y a denunciar cualquier abuso ante la Agencia Española de Protección de Datos. Proteger tu privacidad es fundamental en el mundo digital actual, y estar informado es el primer paso para hacerlo. No permitas que las llamadas no deseadas interrumpan tu vida ni pongan en riesgo tu seguridad.