Aviso urgente de estafa: cuidado si te llama un número desconocido y empieza por estos dígitos

En los últimos años, las estafas telefónicas han evolucionado de manera alarmante, aprovechándose de la confianza o el desconocimiento de muchas personas. Hoy en día, es muy habitualmente recibir llamadas de números que no tenemos guardados en la agenda. A veces, no pensamos mucho y simplemente contestamos por inercia. Otras veces, al ver una llamada perdida, nos entra la curiosidad de saber quién ha intentado ponerse en contacto con nosotros. Sin embargo, lo que parece una simple llamada podría convertirse en una estafa si no estamos atentos.

La Guardia Civil y otros organismos ya han alertado sobre ciertos números que esconden un fraude con consecuencias económicas graves. Estas llamadas no siempre provienen de nuestro país. De hecho, algunos delincuentes utilizan números con prefijos de países extranjeros para llevar a cabo un tipo de estafa conocida como «el timo de la llamada perdida». Aquí te explicamos en detalle cómo funciona esta estafa, qué números debes evitar y cómo puedes protegerte.

¿En qué consiste esta estafa telefónica?

El método es más simple de lo que parece. Todo comienza con una llamada muy breve, tan corta que apenas da tiempo a contestar. Generalmente, suena un sólo tono o incluso se cuelga antes de que puedas pulsar el botón verde. El objetivo no es que respondas, sino que veas la llamada perdida en tu pantalla. El estafador sabe que muchas personas sienten la necesidad de devolver la llamada, ya sea por cortesía, o simplemente por curiosidad.

Sin embargo, al devolver la llamada, estarás marcando un número de tarificación especial. Esto significa que la llamada no es gratuita, y lo más grave: la tarifa por minuto puede ser extremadamente alta. Al otro lado, puede que te encuentres con una locución en otro idioma, un mensaje falso o, en algunos casos, simplemente un tono de espera interminable. Mientras tanto, tú estás pagando por cada segundo que estás al teléfono, y parte de ese dinero va directamente a los delincuentes.

Las autoridades han identificado varios prefijos telefónicos que se han utilizado en este tipo de fraudes. Aunque no significa que todas las llamadas desde estos países sean peligrosas, sí se han reportado numerosos casos en los que se han utilizado estos códigos para estafar. Algunos de los prefijos más comunes son:

+355 : Albania

: Albania +225 : Costa de Marfil

: Costa de Marfil +233 : Ghana

: Ghana +234: Nigeria

Cómo actuar

Aunque no hay una fórmula infalible para identificar una estafa telefónica, sí existen ciertos indicios que pueden ayudarte a estar alerta. Uno de los más frecuentes es recibir una llamada muy corta, que apenas suena una vez antes de que se corte. Este tipo de contacto busca despertar tu curiosidad y hacer que devuelvas la llamada sin pensar demasiado.

Otro signo de advertencia es que el número provenga del extranjero, sobre todo si no tienes familiares, amigos o contactos laborales fuera del país. Además, si ese mismo número insiste varias veces en distintos momentos del día, es probable que se trate de un intento de fraude. A esto se suma que algunos de estos números son demasiado largos, lo que también puede levantar sospechas.

Por otro lado, es importante recordar que las entidades oficiales, como administraciones públicas o empresas reconocidas, rara vez utilizan llamadas internacionales para ponerse en contacto con los ciudadanos. Si recibes una llamada de estas características, lo más prudente es no responder ni devolverla de inmediato. En su lugar, puedes buscar el número en Internet; existen foros y páginas especializadas donde otros usuarios comparten sus experiencias y advierten sobre posibles estafas.

Si ya has caído en el engaño y devolviste una de estas llamadas, lo primero es comunicarte con tu operador de telefonía. Pregunta si puedes bloquear cargos adicionales o anular la llamada. En algunos casos, se puede reclamar la devolución del importe, aunque no siempre es posible.

Además, debes presentar una denuncia en la comisaría o en el portal de delitos telemáticos de la Guardia Civil o la Policía Nacional. También puedes reportar el número en páginas especializadas para alertar a otros usuarios.

Cómo protegerte

Para protegerte de este tipo de estafas telefónicas, lo primero que puedes hacer es activar el filtro de llamadas desconocidas. Tanto los dispositivos Android como los iPhone incluyen opciones para bloquear automáticamente las llamadas de números que no están guardados en la agenda o que han sido reportados como spam. También es fundamental evitar devolver llamadas internacionales que no esperas.

Si ves un número extraño, especialmente si empieza por un prefijo extranjero, lo más sensato es no devolverla sin antes verificar su origen. Además, es muy recomendable instalar aplicaciones especializadas como Truecaller o Hiya, que permiten identificar automáticamente llamadas sospechosas.

El teléfono móvil, que nos conecta con el mundo y nos facilita tantas cosas, también puede ser una puerta de entrada para estafadores si no tenemos cuidado. La llamada perdida puede parecer inofensiva, pero detrás de ella puede esconderse una estrategia fraudulenta muy bien diseñada.