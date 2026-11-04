Moncloa no ha confirmado aún la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el funeral del próximo 12 de noviembre por las víctimas de la tragedia ferroviaria de Urda (Toledo) en la que hubo 69 fallecidos, pese a que los Reyes Felipe VI y Letizia, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, han informado de su asistencia apenas minutos después del anuncio.

El sepelio se celebrará el jueves 12 de noviembre a las 19:00 horas en la Catedral de Toledo, así lo ha anunciado el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, este miércoles en una rueda de prensa. El sacerdote ha comunicado que en el funeral participará «toda la Archidiócesis de Toledo». Y ha asegurado que se celebrará para «pedir por las víctimas y acompañar a los familiares que llevamos en el corazón».

El propio arzobispo de Toledo será quien presida el sepelio. Además, asistirán los cinco obispos de Castilla-La Mancha y el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Javier Argüello.

Hasta ahora, los monarcas Felipe VI y Letizia ya han confirmado su presencia en el funeral. Por otra parte, desde Génova también han comunicado que reestructurarán la agenda de Feijóo para que pueda asistir el próximo 12 de noviembre. Hasta ahora, Moncloa se ha limitado a asegurar que irán informando de la agenda que haya conforme se acerque la fecha. Por su parte, fuentes de la Junta de Castilla-La Mancha aseguran que tampoco tienen información sobre la posible presencia de Sánchez en las exequias.

Ausencia de Sánchez en actos religiosos

La ausencia del líder socialista en actos religiosos ha sido habitual en el pasado. El primero de ellos fue el funeral religioso por las víctimas de la pandemia de COVID-19, que se celebró en julio de 2020. A ese acto sí asistieron los reyes, que no contaron con la presencia del jefe del Gobierno: Sánchez había viajado a Lisboa para reunirse con el entonces primer ministro portugués, António Costa.

Tampoco acudió al funeral religioso de la DANA, tras la muerte de más de 200 personas. Sánchez dejó solos nuevamente a los jefes de Estado en una ceremonia, celebrada en diciembre de 2024 en Valencia, rodeada de un clima hostil después de la agitada visita a Paiporta de Sánchez, Mazón y los Reyes. Sí que estuvo, en este caso, en el funeral laico que se desarrolló en la Ciudad de las Artes y las Ciencias.

Sánchez tampoco fue al funeral del Papa Francisco, predecesor del actual León XIV. En aquel caso, la delegación española estuvo encabezada por los Reyes Felipe VI y Letizia, acompañados de la entonces vicepresidenta primera, María Jesús Montero; la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

Por último, el líder socialista tampoco acudió al funeral religioso tras la tragedia de Adamuz (Córdoba) en la que perdieron la vida 46 personas tras el descarrilamiento de un tren Iryo y su posterior choque con un Alvia que circulaba a máxima velocidad. El Ejecutivo se vio obligado a posponer la celebración laica debido al rechazo de las familias.

Sánchez sí que estuvo en otras ceremonias antes de convertirse en el jefe del Ejecutivo. Acudió, el 15 de diciembre de 2015, al funeral que se ofició por dos policías asesinados en Kabul (Afganistán) en la plaza de la Comisaría de Canillas. También acudió al funeral de la soprano Montserrat Caballé, en octubre de 2018, ya como presidente. También estuvo, más recientemente, en el funeral del ex presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara.