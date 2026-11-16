Dos argelinos le roban el patinete a un musulmán mientras rezaba en una mezquita de Son Gotleu y luego le acuchillan con un cúter

La Policía Nacional ha detenido en el barrio palmesano de Son Gotleu a dos hombres de origen argelino por robarle el patinete a un musulmán mientras rezaba en una mezquita y luego acuchillarle con un cúter en plena calle. Los arrestados, además, modificaron su apariencia física cortándose el pelo para confundir a los agentes y evitar ser arrestados.

Todo empezó el pasado viernes cuando un varón acudió a su lugar de culto y dejó su patinete estacionado en la zona habilitada de una mezquita cercana. Al terminar el oficio religioso, su vehículo había desaparecido. Gracias a varios testigos presenciales, supo que dos sujetos se lo habían llevado a toda prisa. Lejos de resignarse, el propietario decidió dar batidas por las calles de Son Gotleu con la esperanza de recuperar lo suyo. Y, efectivamente, los encontró.

Al ver que uno de los individuos llevaba su patinete, la víctima se acercó para recriminarles el robo y exigir su devolución. Sin embargo, la reclamación verbal subió rápidamente de tono. Tras un intenso intercambio de insultos y amenazas, los ladrones demostraron que no pensaban devolver el botín. En cuestión de segundos, la tensión estalló y ambos sacaron unos cúteres ocultos entre su ropa y comenzaron a lanzar violentas cuchilladas. El dueño del patinete sufrió profundos cortes en un brazo y en el costado.

Al presenciar la brutal agresión, un amigo de la víctima corrió a socorrerle e intentó separar a los atacantes para evitar una tragedia mayor. Su valiente intervención le costó cara, ya que recibió varios tajos, uno de ellos de gravedad en el abdomen. Aprovechando el desconcierto y el estado de los heridos, los agresores le arrebataron el teléfono móvil a este segundo hombre y huyeron a la carrera.

Eran cerca de las 15:00 horas cuando los vecinos avisaban de una violenta trifulca con objetos cortantes y cristales. Patrullas del Grupo de Atención al Ciudadano (G.A.C.) llegaron de inmediato, auxiliaron a los heridos ensangrentados y reclamaron la presencia urgente del 061, que tras atenderlos en el lugar, trasladó a una de las víctimas al hospital para recibir puntos de sutura.

Con las descripciones detalladas, la Policía Nacional desplegó un intenso dispositivo de búsqueda. La resolución del caso llegó poco después en el parque Krekovic, con una escena asombrosa. Una patrulla localizó a los dos individuos intentando camuflarse torpemente entre los matorrales. Cuando los policías lograron interceptarlos, se toparon con una imagen peculiar: uno de los hombres empuñaba una máquina de cortar el pelo, mientras que el otro lucía solo la mitad de la cabeza rapada.

Los agentes dedujeron rápidamente su estrategia: intentaban cambiar su apariencia física a la desesperada para despistar a las patrullas. Sin embargo, su plan fracasó estrepitosamente. Las evidentes manchas de sangre en sus ropas y diversas heridas en sus manos confirmaron las sospechas. Ambos fueron inmediatamente detenidos y trasladados a dependencias policiales.