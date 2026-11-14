Sangre, cuchilladas y violencia extrema en Son Gotleu: dos hombres heridos tras intento de robo

Un violento enfrentamiento entre varios hombres de nacionalidad argelina y marroquí terminó con dos personas heridas por arma blanca este pasado viernes en Son Gotleu. El episodio, que tuvo lugar a plena luz del día en las calles de Palma, habría comenzado cuando dos argelinos presuntamente atacaron a un ciudadano marroquí para robarle un patinete. Es importante destacar que los investigadores no descartan que el origen del apuñalamiento esté ligado a otros temas.

Los hechos ocurrieron sobre las 12:45 horas del viernes 13 de noviembre, en el cruce de las calles Santa Florentina e Indalecio Prieto. Lo que presuntamente comenzó como un asalto acabó convirtiéndose en una violenta reyerta en plena vía pública, con cuchillos de por medio y dos hombres heridos.

Según ha podido saber OKBALEARES, los dos presuntos agresores, de nacionalidad argelina, habrían abordado a un marroquí con la intención de sustraerle su patinete. Durante el supuesto ataque, la víctima recibió varias heridas por arma blanca. Hay que destacar que desde hace años, la relación entre estas dos nacionalidades en el barrio son muy conflictiva.

La violencia no terminó ahí. Un amigo compatriota del agredido, salió en su defensa e intervino para intentar ayudarlo. Sin embargo, también acabó siendo alcanzado durante el enfrentamiento y sufrió varios cortes, aunque sus lesiones revestían menor gravedad.

La escena obligó a desplegar un importante dispositivo de emergencia. Numerosas patrullas de la Policía Nacional y de la Policía Local de Palma acudieron al lugar, junto con varias ambulancias medicalizadas del Servicio de Atención Médica Urgente SAMU 061), cuyos sanitarios atendieron a los dos heridos.

El suceso generó una importante movilización policial en este punto de Son Gotleu, después de un episodio que convirtió un presunto robo de un patinete en un violento enfrentamiento con armas blancas. La investigación deberá esclarecer las circunstancias exactas de lo ocurrido y determinar las responsabilidades de los implicados. En cuestión de minutos, más de 200 personas se concentraron en la calle, terrazas de cafeterías, balcones y ventanas para ver lo que estaba sucediendo.