Carlos Alcaraz – Frances Tiafoe en directo: a qué hora es, dónde ver el partido y última hora en vivo de las ATP Finals hoy

¡Buenas tardes! Bienvenidos a la retransmisión en directo del debut de Carlos Alcaraz en las ATP Finals frente a Frances Tiafoe. El segundo cabeza de serie se estrena este lunes en el Torneo de Maestros en busca del único título que le falta. Llega después de caer en tercera ronda del Masters 1000 de Shanghái frente al belga Zizou Bergs.

Después de la derrota de Jódar con Zverev, llega el turno del número uno español, que busca dar a España la primera victoria en las ATP Finals. Enfrente tendrá a un tenista con el que se ha medido en tres ocasiones. El balance entre ambos es favorable al de El Palmar por 2-1. Aunque no se ven las caras desde Wimbledon 2024, los dos triunfos del español han sido sufridos.

El último enfrentamiento entre Alcaraz y Tiafoe fue hace dos años en el Grand Slam británico. El tenista español sufrió, pero acabó ganando en cinco mangas, remontando dos sets en contra. Lo mismo pasó en el US Open 2022, cuando Carlos le doblegó en el quinto set; mientras que su primer choque fue en Barcelona 2021 y ganó el norteamericano por la vía rápida.

Horario y dónde ver el Alcaraz – Tiafoe

El partido entre Carlos Alcaraz y Frances Tiafoe tendrá lugar este lunes 16 de noviembre no antes de las 14:00 horas, hora peninsular. El Inalpi Arena de Turín, Italia, será el lugar del enfrentamiento entre el español y el estadounidense en su estreno en las ATP Finals. Un duelo de alto voltaje que se podrá seguir por TV y online a través de Movistar+ y Tennis TV. Además, en OKDIARIO te contaremos todo lo que suceda en el debut del murciano.