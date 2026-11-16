Carlos Alcaraz – Frances Tiafoe en directo: a qué hora es, dónde ver el partido y última hora en vivo de las ATP Finals hoy
Sigue en vivo y en directo la retransmisión del debut de Carlos Alcaraz en las ATP Finals ante Frances Tiafoe
Se han enfrentado en tres ocasiones, con un balance favorable para el español de 2-1
Alcaraz vuelve a entrenar con protección en la rodilla a un día de su debut en las ATP Finals
¡Buenas tardes! Bienvenidos a la retransmisión en directo del debut de Carlos Alcaraz en las ATP Finals frente a Frances Tiafoe. El segundo cabeza de serie se estrena este lunes en el Torneo de Maestros en busca del único título que le falta. Llega después de caer en tercera ronda del Masters 1000 de Shanghái frente al belga Zizou Bergs.
Después de la derrota de Jódar con Zverev, llega el turno del número uno español, que busca dar a España la primera victoria en las ATP Finals. Enfrente tendrá a un tenista con el que se ha medido en tres ocasiones. El balance entre ambos es favorable al de El Palmar por 2-1. Aunque no se ven las caras desde Wimbledon 2024, los dos triunfos del español han sido sufridos.
El último enfrentamiento entre Alcaraz y Tiafoe fue hace dos años en el Grand Slam británico. El tenista español sufrió, pero acabó ganando en cinco mangas, remontando dos sets en contra. Lo mismo pasó en el US Open 2022, cuando Carlos le doblegó en el quinto set; mientras que su primer choque fue en Barcelona 2021 y ganó el norteamericano por la vía rápida.
Horario y dónde ver el Alcaraz – Tiafoe
El partido entre Carlos Alcaraz y Frances Tiafoe tendrá lugar este lunes 16 de noviembre no antes de las 14:00 horas, hora peninsular. El Inalpi Arena de Turín, Italia, será el lugar del enfrentamiento entre el español y el estadounidense en su estreno en las ATP Finals. Un duelo de alto voltaje que se podrá seguir por TV y online a través de Movistar+ y Tennis TV. Además, en OKDIARIO te contaremos todo lo que suceda en el debut del murciano.
6-2, 1-1
Alcaraz no cede con su saque
Carlos tampoco cede con su servicio e iguala el marcador en esta segunda manga. 1-1.
6-2, 0-1
Tiafoe empieza mandando en el segundo set
El tenista norteamericano saca adelante su saque y se apunta el primer juego del segundo set. 0-1 para él.
6-2
Alcaraz se lleva el primer set
No le da opción con su saque y lo cierra en blanco, con un ace, para apuntarse el primer set del partido. 27 minutos ha necesitado el murciano para llevarse esta primera manga. No podía haber empezado mejor.
5-2
Juego en blanco para Tiafoe
Está despertando el estadounidense. Se va larga la derecha de Alcaraz y es juego en blanco para Tiafoe, el primero del partido para él.
5-1
Alcaraz, firme al saque
Carlos sigue muy seguro con su servicio. Tiafoe logró hacerle el primer punto al resto, pero no tuvo opción. Alcaraz sentenció rápido y restará para ganar el primer set.
4-1
Tiafoe respira
El americano empieza a creer. Por fin logra sacar adelante su servicio y se lleva su primer juego del partido. Eso sí, Alcaraz le ha hecho sudar para ganarlo.
4-0
Sigue la fiesta: juego en blanco de Alcaraz
Alcaraz ha comenzado como un tiro. Está volando por la pista. Nuevo juego en blanco para él y Tiafoe no encuentra la forma de hacerle daño. Todavía no le ha hecho ni un punto al resto.
3-0
¡OTRO BREAK DE ALCARAZ!
Mamma mia, ¡cómo ha empezado Carlos! Segundo break del partido para él. Esta vez lo consiguió en la segunda opción. Se puso 15-40, Tiafoe salvó la primera, pero no pudo con la segunda. El resto se fue largo y es 3-0 para el de El Palmar.
2-0
Alcaraz confirma el break en blanco
No ha podido empezar mejor el partido para Alcaraz. Rompe y confirma el break con un juego en blanco con su saque.
1-0
¡BREAK DE SALIDA PARA ALCARAZ!
Alcaraz empieza con fuerza en las ATP Finals. Rompe el servicio de Tiafoe a las primeras de cambio. Se puso con ventaja gracias a una buena derecha liftada cruzada y luego el resto de su rival se quedó en la red. 1-0 para él.
Primera doble falta del partido
Tiafoe comete la doble falta, la primera del partido, y esto es 30-30.
¡ARRANCA EL PARTIDO!
Comienza el encuentro con Tiafoe sacando. El primer punto del partido es para el español tras marcharse fuera el resto del estadounidense.
Alcaraz y Tiafoe se han enfrentado en todas las superficies
Sus tres enfrentamientos habían sido en tres superficies distintas: tierra batida, pista dura y hierba. Les faltaba hacerlo en pista dura indoor, pero hoy lo desbloquerarán.
Un partido de alto voltaje
Alcaraz y Tiafoe son dos jugadores muy eléctricos, que se mueven mucho por la pista, y el partido promete emoción. Esperemos que acabe con victoria del español.
Saltan Alcaraz y Tiafoe a la pista
Ya están los dos tenistas sobre la pista del Inalpi Arena de Turín. En breve arrancará el calentamiento. Esto está a punto de empezar.
¡Saltan los jugadores a la pista!
Se anuncia de forma espectacular la entrada de los tenistas a la pista. Ahí están ya Alcaraz y Tiafoe, presentados como grandes estrellas. Lo montan en grande en Turín.
Jódar perdió este domingo
El primer español que se estrenó en estas ATP Finals fue Rafa Jódar. Y perdió en su debut ante Alexander Zverev, número 1 del mundo. Aquí puedes leer la crónica de ese partido.
Victoria de Granollers para abrir la jornada
En dobles hoy se ha estrenado Marcelo Granollers, junto a Horacio Zeballos. La dupla hispanoargentina ha vencido a los italianos Bolelli y Vavassori por un doble 6-4.
Alcaraz manda en el cara a cara
Los dos tenistas se han enfrentado en tres ocasiones, con un balance de 2-1 favorable a Alcaraz. Aunque sus dos victorias fueron muy ajustadas.
Un título que se le resiste a España
Alcaraz lucha contra la maldición española en este torneo. Sólo dos tenistas españoles (Manuel Orantes en 1976 y Álex Corretja en 1998) han logrado levantar la Copa de Maestros. Ni siquiera Rafa Nadal. Carlitos perdió la final el año pasado ante Sinner.
Alcaraz debuta en las ATP Finals
Alcaraz comienza su andadura en las ATP Finals en busca del trofeo que tanto se le resiste. El madrileño se estrenará ante Tiafoe en el primer partido del grupo Ivan Lendl.
Temas:
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6-2, 2-1
¡BREAK DE ALCARAZ!
Y llega el primer break del segundo set. Vaya puntazo para hacer la rotura. Se equivocó Tiafoe, le repitió cuando tenía toda la pista libre y Alcaraz no le perdonó. Tiró un globo y se lleva el juego. 2-1 para él.