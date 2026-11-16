Indignación en la afición del Sevilla con Guridi por cantar y saltar con el «español el que no bote» en Bilbao

A la inmensa mayoría de los aficionados del Sevilla no les ha sentado nada bien que uno de sus jugadores, Jon Guridi, se mofara de los españoles al secundar los cánticos de «español el que no bote» por parte de los ultras proetarras vascos en el estadio de San Mamés. El jugador vasco cantó y saltó con esos gritos que tenían un significado insultante y ahora los hinchas sevillistas piden que el club actúe contra este jugador.

Las redes sociales se han llenado de mensajes de aficionados del Sevilla en los que critican esta actitud de Jon Guridi, jugador del club andaluz desde el pasado verano. Guridi fue uno de los futbolistas que secundaron los cánticos de «español el que no bote» tras la finalización del partido de la selección autonómica del País Vasco contra Venezuela en San Mamés (Bilbao).

En un contexto de un partido que se hizo para pedir la oficialidad de este combinado, al final del encuentro los ultras proetarras empezaron a hacer esos cánticos con un significado claramente hiriente e insultante. Mientras algunos futbolistas no se movieron al escuchar esos gritos, varios jugadores sí los secundaron, bailando, saltando y también cantando.

Entre ellos está Guridi, que ahora se enfrenta a la lógica indignación de la afición del Sevilla. Una cosa es ir convocado con la selección autonómica del País Vasco (a la que van todos porque no tienen nivel para ir con la española) y otra insultar a los españoles en un contexto de ir contra nuestro país.

Piden sanciones para Guridi

En redes, muchos aficionados del Sevilla piden pitar a Guridi en el próximo encuentro en el Sánchez-Pizjuán (que encima es el derbi ante el Betis), otros solicitan que el club tome alguna medida disciplinaria contra él e incluso hay quienes dicen que se le debería expulsar del Sevilla.

Lo mismo pasa con otros jugadores, como ha ocurrido en Málaga con Einar Galilea, otro futbolista vasco que hizo lo mismo que Guridi, saltar y secundar ese «español el que no bote» que como es lógico tampoco ha gustado a la afición malagueña.