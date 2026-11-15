Sanchez se escandalizó por el «musulmán el que no bote» y ahora guarda silencio con el «español el que no bote»

Los insultos contra España por parte de los ultras proetarras en San Mamés, secundados por varios de los jugadores de la selección autonómica del País Vasco, no tienen condena por parte del Gobierno de la Nación ni tampoco por parte de Pedro Sánchez, su presidente, que guarda silencio ante estos cánticos.

Mientras el presidente del Gobierno se escandalizó y criticó los cánticos de «musulmán el que no bote» que algunos aficionados cantaron en el amistoso de España ante Egipto en Barcelona en el mes de marzo, ahora guarda silencio por los mismos cánticos dirigidos a los «españoles» en tono de insulto.

Pedro Sánchez no ha escrito nada en sus redes sociales ni tampoco ha criticado estos cánticos en San Mamés en el mitin que ha tenido este domingo en Alcorcón. Guarda silencio principalmente porque los cánticos que insultan a los españoles vienen por parte de sus socios, de votantes de Bildu, partido clave para que Pedro Sánchez esté en el Gobierno de España desde el año 2018.

Tras el partido de la selección autonómica del País Vasco ante Venezuela de este sábado (1-0 en San Mamés), ultras proetarras comenzaron a gritar «¡español el que no bote!». Estos cánticos insultantes fueron secundados por parte de los jugadores del País Vasco.

El Gobierno de España no ha condenado estos cánticos. Ni ninguno de los ministros que en su momento sí criticaron los gritos de «¡musulmán el que no bote» (fueron varios, del defenestrado Óscar Puente hasta Milagros Tolón, ministra de Deportes, pasando por Ángel Víctor Torres o José Manuel Albares), ni tampoco Pedro Sánchez.

Cuando hubo esos cánticos en el campo del Espanyol, Pedro Sánchez los condenó en sus redes sociales: «El episodio de ayer en Cornellà es inaceptable y no debe repetirse. No podemos permitir que una minoría incívica empañe la realidad de España, un país plural y tolerante. La selección de fútbol y su afición, también. Todo mi apoyo a los deportistas que lo sufrieron y mi aplauso a quienes, con su respeto, nos ayudan a ser un país mejor».

Sin embargo, ante los cánticos de «español el que no bote», que tenían una connotación insultante y denigrante, Pedro Sánchez no dice nada. El líder del PSOE guarda silencio para no molestar a los proetarras de Bildu, su socio clave, y no habla ahora ni de «minoría incívica» ni da su apoyo a quienes «sufrieron» esos cánticos, que son todos los españoles.