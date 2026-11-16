El impactante cambio físico de Giovani dos Santos: reaparece irreconocible junto a sus hermanos

Giovani dos Santos se ha hecho viral en las redes sociales por algo que nada tiene que ver con el fútbol. El que fuera uno de los jugadores más prometedores de la cantera del Barcelona ha reaparecido públicamente en una fotografía junto a sus hermanos, Jonathan y Éder, y su aspecto actual ha sorprendido a los aficionados. Alejado del fútbol profesional desde hace más de cinco años, el ex del Barcelona presenta una imagen muy diferente a la que lucía durante su etapa como deportista de élite.

La fotografía que ha comenzado a circular por las redes sociales muestra a los tres hermanos durante una jornada de pádel. Fue Jonathan dos Santos quien compartió la imagen, que rápidamente despertó la curiosidad de los seguidores del fútbol mexicano. Sin embargo, más allá del encuentro familiar, buena parte de los comentarios se centraron en el cambio físico de Giovani dos Santos, que luce una complexión más robusta que durante sus años como futbolista profesional.

Giovani dos Santos nació en Monterrey el 11 de mayo de 1989 y llegó a España siendo todavía un niño para incorporarse a las categorías inferiores del Barcelona. Su talento llamó rápidamente la atención de los técnicos de La Masía y llegó a compartir generación con futbolistas de enorme proyección, entre ellos Leo Messi. Su parecido futbolístico con el argentino provocó que en sus primeros años se generasen unas expectativas muy elevadas en torno a su proyección.

🚨| Giovani dos Santos has been spotted for the first time in a long time after retiring from football. The iconic former Mexican player moved into the oil industry, where he has made significant profits as a partner in a company linked to Pemex. 🛢️💰 https://t.co/wKzMLtuqRa — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) November 13, 2026

La nueva vida de Giovani dos Santos

Debutó con el primer equipo azulgrana en 2007, con apenas 18 años, y posteriormente inició una aventura por diferentes clubes europeos. Tottenham, Ipswich Town, Galatasaray, Racing de Santander, Mallorca y Villarreal fueron algunos de los equipos por los que pasó antes de cruzar el Atlántico para jugar en Los Ángeles Galaxy. Su última experiencia profesional llegó en el América de México, donde disputó sus últimos encuentros en 2021. Con la selección mexicana también consiguió importantes éxitos, como la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

Desde su salida del América, Giovani dos Santos se centró en sus negocios. El mexicano ha encontrado nuevas ocupaciones lejos de los terrenos de juego y entre ellas destacan sus inversiones empresariales, con participación en negocios relacionados con el sector petrolero y la compraventa de automóviles de lujo. Además, el pádel se ha convertido en una de sus grandes aficiones. De hecho, ya había sido relacionado con esta disciplina en anteriores ocasiones y ha llegado a participar en competiciones en México. Su última aparición junto a Jonathan y Éder confirma que sigue manteniendo el deporte dentro de su rutina, aunque ahora desde una perspectiva muy diferente a la que marcó su carrera como futbolista.