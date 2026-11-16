Detenidos tres miembros de una banda juvenil en el País Vasco por participar en peleas y causar lesiones

La Guardia Civil ha detenido este lunes en Vitoria-Gasteiz y Donostia-San Sebastián (País Vasco) a tres individuos por su presunta implicación en un delito de pertenencia a la organización juvenil GVJ Blood (también conocida como Blood o United Blood Nation) por participar en riñas tumultuarias y lesiones.

El Ministerio del Interior ha informado en un comunicado que el grupo violento es de origen estadounidense y está asentado en sectores latinoamericanos de España desde hace años. Los arrestos se han producido debido a una investigación que comenzó en junio de 2026, en la que se ha conocido más adelante que la banda tiene vinculaciones en provincias como Madrid, Álava o Guipúzcoa. Sobre dicha expansión territorial recae el liderazgo en miembros de uno de los ‘bloques’, conocido como ‘suprema’. Además de las detenciones, se han realizado dos registros domiciliarios de los responsables del ‘bloque’ o célula de la ‘zona norte’.

En la indagación se han sustraído armas blancas de grandes dimensiones, utensilios para la producción de sustancias estupefacientes, dispositivos electrónicos, material informático y otros elementos «de interés para la investigación para su posterior análisis».

Hace cinco años, la Guardia Civil llevó a cabo otra investigación parecida sobre los miembros más poderosos dentro de GVJ Blood, y se saldó con 13 detenidos en el País Vasco, Madrid y Barcelona. De hecho, las actuaciones de aquel entonces han facilitado el desarrollo para esta nueva operación.

Signos identitarios del grupo

La red criminal cuenta con una simbología propia que la identifica: colores (en pañuelos, gorras y cadenas), tatuajes, grafitis, señas con las manos, números, apodos internos y una gran influencia en redes sociales, en las que presumen de armas, muestran agresiones o comparten música dirigida a rivales.

Asimismo, los dirigentes de la banda mantenían contacto directo con los líderes de otros bloques, con los que intercambiaban información, establecían alianzas y coordinaban posiciones y estrategias.

Esta operación, iniciada por el Ministerio de Interior, pertenece al Plan GRUVIO (de Actuación y Coordinación Policial contra Grupos Violentos de Carácter Juvenil) con tal de acabar con este tipo de organizaciones violentas.