Robin Williams, actor: «Antes pensaba que lo peor de la vida era terminar solo pero lo peor es acabar con gente que te hace sentir solo»

Una reflexión sobre la soledad lleva años circulando en redes sociales como pensamiento personal del actor estadounidense. Su origen es un diálogo de El mejor padre del mundo, una comedia negra de 2009 escrita y dirigida por Bobcat Goldthwait. La idea es sencilla: el personaje creía que lo peor que podía pasarle en la vida era quedarse solo, y descubre que no es así. La frase termina con esta conclusión: «Lo peor de la vida es terminar con gente que te hace sentir solo». Es una de las citas más compartidas de Robin Williams, que murió el 11 de agosto de 2014, a los 63 años.

La reflexión de Robin Williams

En la película, Williams da vida a Lance Clayton, un aspirante a escritor que encubre las circunstancias embarazosas de la muerte de su hijo. Clayton es un padre divorciado y un profesor de poesía de instituto, poco popular, con una novela que no consigue publicar. El engaño le da una fama que nunca había tenido.

La frase llega en la última escena, cuando el protagonista confiesa la verdad ante el instituto mediante una voz en off. En ese momento, el personaje renuncia a la popularidad que había ganado con la mentira.

Por qué se atribuye al actor

Aunque medio mundo cree que esta cita corresponde a Robin Williams porque fue quien la pronunció durante la película, en realidad esta frase es de Bobcat Goldthwait, autor del guion de la película en la que el actor tenía el papel principal.

Tras la muerte del intérprete, fue una de las frases suyas más recordadas en las redes sociales. La confusión entre el actor y sus personajes se repite con otras citas, que a menudo se reproducen sin indicar de qué película proceden.

Una carrera de comedia y drama

Nacido en Chicago el 21 de julio de 1951, Williams ganó un Oscar por El indomable Will Hunting y cinco Globos de Oro. Entre sus títulos más conocidos figuran El club de los poetas muertos, Señora Doubtfire, Jumanji, Patch Adams y Good Morning, Vietnam. También puso voz al Genio de Aladdín. El mejor padre del mundo, mucho menos conocida, es uno de sus trabajos más oscuros.