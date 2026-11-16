La última entrega se estrenó hace 8 años, pero en Disney quieren recuperar una de las sagas más queridas por los fans: «Volver a ese mundo sería genial»

Queda poco más de una semana para que Disney presente Hechizo: Bienvenidos a Hexe, la última cinta de animación con la que la casa del ratón quiere volver a conquistar a sus fans. Antaño, la llegada de una nueva apuesta del célebre estudio era casi siempre sinónimo de éxito. Sin embargo, el estado de la industria dentro del mercado de la exhibición no pasa por su mejor momento en los contenidos originales que no pertenecen a franquicias consolidadas. Y la compañía que dirige Josh D’amaro representa a la perfección ese estado comercial de Hollywood, donde las novedades palidecen frente a las secuelas tardías y nostálgicas que el público respalda masivamente en los cines.

Desde la pandemia, la incapacidad de la marca para crear nuevas historias es cada vez más evidente. Raya y el último dragón (2021), Mundo extraño (2022) y Wish: El poder de los deseos (2023) fueron desastres financieros, mientras que Vaiana 2 y Zootrópolis 2 afianzaron sus universos recaudando más de 1.000 millones de dólares en el box office internacional. Hexe intentará revertir esa tendencia, aunque en el apartado creativo de Disney tienen el foco puesto en el futuro prolífico de sus propiedades intelectuales más rentables. Prueba de ello es el estreno en 2027 de Frozen 3 y en las declaraciones recientes de Jared Bush, el director creativo de Walt Disney Animation Studios, el cual quiere ver en algún momento el regreso a los cines de una de las sagas más queridas por los espectadores: Rompe Ralph.

Disney ya vislumbra en el futuro una nueva entrega de ‘Rompe Ralph’

En una entrevista con Collider para promocionar Hechizo: Bienvenidos a Hexe, cuyo guion corre a cargo del propio Bush. Al mandamás creativo de la sección animada de Disney se le preguntó por un hipotético regreso al mundo virtual de la cinta homónima de Rich Moore, la cual llegó a estar nominada al Oscar a la mejor película de animación (perdió contra Brave) y logró recaudar 471 millones de dólares en todo el mundo.

La respuesta del director de Zootrópolis 2 y Chief Creative Officer del estudio fue casi tan entusiasta como la pregunta del periodista del medio, Steve Weintraub, quien le pidió al productor ejecutivo una nueva entrega de la saga:

«¡Ojalá! Ahora mismo, en Tokio, hay una nueva atracción que está a punto de inaugurarse y que gira en torno a Rompe Ralph. Son personajes que me encantan. Volver a ese mundo sería genial».

En 2018, la secuela Ralph rompe Internet superó la recaudación de su predecesora con 529 millones de dólares en la taquilla y obtuvo nuevamente otra nominación al Oscar en su categoría. Sin embargo, la salida del director original para marcharse a Sony Pictures y la sensación de percibir un final cerrado para la historia en la secuela han impedido cualquier posibilidad de ver una tercera parte.

Han pasado 8 años desde el seguimiento, pero si algo nos ha enseñado la industria audiovisual en los últimos años es que ninguna historia está cerrada para siempre. Al menos no del todo.

¿Cuándo se estrena ‘Hechizo: Bienvenidos a Hexe’?

Hexe nos presenta a Billie, una adolescente impulsiva que desata accidentalmente sus poderes mágicos secretos, siendo trasladada de los suburbios a un reino mágico. A medida que avanza su aventura, los misterios familiares que van surgiendo podrían cambiar para siempre el conocido como reino de las brujas.

Hechizo: Bienvenidos a Hexe llega a los cines españoles el próximo 27 de noviembre.