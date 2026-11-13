Tráiler de ‘Iron Boy’: la película de animación estilo acuarela que podría dar la campanada en los próximos Oscar

Si nos hubieran preguntado cuál iba a ser el principal atractivo del cine de animación a principios de 2026, la respuesta hubiera sido previsible y sin ningún tipo de riesgo. Toy Story 5 se estrenó el pasado verano con críticas positivas, cosechando 1.149 millones de dólares en el box office internacional. Sin embargo, la irrupción de la artesanía de Wildwood ha cambiado esa idea hacia la victoria de Laika, mientras una tendencia en el formato comienza a coger impulso: el estilo tradicional y naturalista se impone al hiperrealismo de los personajes y entornos generados íntegramente por ordenador. Por eso, y acompañando al aplaudido estreno del filme de Travis Knight, ahora el tráiler de Iron Boy nos presenta un estimulante carrusel de acuarelas en un drama francés que podría ser una de las grandes sorpresas de los próximos Oscar.

Dirigida por Louis Clichy, responsable de títulos como Astérix: La residencia de los dioses y Astérix: El secreto de la poción mágica, Iron Boy, brilló en el pasado Festival de Annecy. El prestigioso certamen de animación premió a la cinta de Clichy con el Premio especial del jurado, el Premio Fundación Gan a la distribución y el Premio del público. Pero es que, no contento con eso, la producción también se llevó la mención especial del jurado en el Un Certain Regard del festival de Cannes. No obstante, ¿de qué trata realmente esta historia que ha logrado un 100% de reseñas positivas en Rotten Tomatoes?

‘Iron Boy’: un drama de acuarelas sobre hacerse mayor

Distribuida por nuestro país por Karma Films, Iron Boy narra la vida de Christoph, un niño de 11 años que intenta seguir los pasos de su padre ayudando en la granja familiar. Pero todo cambia para él cuando los médicos le dicen que debe llevar un corsé metálico, sin poder realizar así las tareas que tanto desea hacer. El cambio repentino le ofrecerá, por otro lado, la oportunidad de descubrir nuevas pasiones como la música o la natación y de hacer nuevas amistades.

Para lograr ese aspecto tan tierno y natural, el equipo de animación diseñó los fondos a mano sobre papel, realizando posteriormente un preciso trabajo de digitalización para conservar las texturas y efectos como el agua, los pigmentos, las típicas irregularidades que surgen al utilizar las acuarelas o la tinta china en un lienzo o cualquier otra superficie.

Antes de su andadura en solitario, Clichy entró a trabajar como animador en Pixar al llamar la atención del estudio del flexo por el cortometraje estudiantil À quoi ça sert l’amour? Durante su estancia (dos años), el director participó casi de manera anecdótica en proyectos como Ratatouille (2007) y Wall-E (2008) y animó los cortometrajes de Burn-E y Día y Noche. Con esa experiencia en la mochila, Clichy volvió a Europa para poder dirigir sus proyectos y contar sus propias historias.

¿Cuándo se estrena en cines?

Iron Boy llega a las salas de cine españolas el próximo 20 de noviembre.