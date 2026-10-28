Travis Knight, director de ‘Wildwood’, asegura que el estudio Laika no usará jamás la inteligencia artificial: «La IA es un robo, no tiene humanidad ni espíritu»

El debate sobre los usos de la inteligencia artificial en el arte va a adquirir un cariz de batalla cultural con el paso de los años. Entre otras cosas, porque frente al desprecio y rechazo inicial – recordemos que fue uno de los temas clave en la huelga de guionistas y actores–, ahora algunas voces relevantes de la industria aprueban su uso como una herramienta que reduzca los tiempos de producción. Pero todavía, el desapego a la IA sigue siendo una tendencia compartida por la mayoría de autores y cineastas. El último de ellos, el director de Wildwood y el actual presidente ejecutivo del estudio Laika, Travis Knight.

Nominado al Oscar por su trabajo en Kubo y las dos cuerdas mágicas, Knight ha dedicado gran parte de su vida y carrera a defender la animación stop motion (técnica que consiste en aparentar movimiento de objetos estáticos mediante la captura de una serie de fotografías sucesivas) y, viendo la indudable belleza de su último trabajo, resulta realmente complicado cuestionar la artesanía de sus métodos. Y es que, por ponerlo en contexto, el realizador y su equipo han tardado 16 años en sacar adelante Wildwood, utilizando por el camino 231 marionetas y casi 140 escenarios. Una implicación tradicional que logra que el último título de Laika sea una de las obras más apasionantes del formato en el presente 2026 y una de las firmes candidatas en su sección de la próxima edición de los Oscar.

Por ello, no resulta extraño que cuando se le pregunta por la posibilidad de atajar cualquier vía del proceso con el uso de tecnología regenerativa, la respuesta de Knight sea tajante, no sólo renegando de ella, sino asegurando que el sello que nos regaló cintas como Los mundos de Coraline (2009) o El alucinante mundo de Norman (2012) jamás utilizará la inteligencia artificial.

Travis Knight (‘Wildwood’), sobre la inteligencia artificial: «Es un robo»

Al igual que la defensa reiterada que otros cineastas como Guillermo del Toro han hecho del talento humano por encima de la inteligencia artificial, Knight fue tremendamente directo en su respuesta a The Playlist en la formulación de una pregunta que exploraba la posibilidad de que Laika en un futuro usase la IA:

«¡De ninguna manera! La IA es un robo. Es la apropiación de años y años de creatividad e ingenio humanos, regurgitados. No tiene humanidad. No tiene espíritu».

En la entrevista, el director norteamericano confesó que la inteligencia artificial podría ser una herramienta transformadora con beneficios potenciales en medicina y análisis. Sin embargo, cuando el tema toca el ingenio artístico de la humanidad, la paciencia de Knight en el debate se desmorona.

«He dedicado toda mi vida al artista humano. Y seguiré dedicándole mi vida. No estamos batiendo mantequilla a la luz de las velas mientras hacemos estas películas. Usamos ordenadores. Pero los usamos como herramientas. Los usamos como herramientas para impulsar la creatividad y el arte humanos. Y la IA no hace eso. Básicamente, a mi parecer, es un robo», concluía.

¿De qué trata ‘Wildwood’?

Disponible en cines desde el pasado 22 de octubre, Wildwood nos pone en la piel de una joven llamada Prue McKeel, quien se embarca en una aventura fantástica cuando una bandada de cuervos secuestra a su hermano pequeño, entrando a formar parte de un conflicto que amenaza el equilibrio del bosque y el frágil futuro de Wildwood.