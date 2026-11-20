A sus 71 años, Ana Obregón sigue despertando curiosidad por su aspecto físico. Por suerte, ya ha compartido uno de los secretos que incorpora a su rutina diaria de belleza y ha sorprendido por la sencillez de los productos que utiliza. Lejos de recurrir exclusivamente a cosméticos de lujo o tratamientos complicados, hay una crema de toda la vida que ocupa un lugar protagonista en su cuarto de baño: la clásica Nivea de la caja azul.

En una época en la que el mercado cosmético ofrece infinidad de alternativas, con fórmulas cada vez más sofisticadas y productos diseñados para combatir los signos del envejecimiento, la elección de Ana Obregón llama especialmente la atención. La comunicadora apuesta por una combinación muy concreta que apenas le lleva unos minutos cada mañana.

«Cada mañana me pongo una ampolla antiedad y después la Nivea, la de toda la vida, la de la caja azul», comentó ante las cámaras de Gtres.

El producto clásico que no falta en su rutina

El plan de belleza de Ana Obregón comienza con una ampolla de LaCabine, un cosmético concentrado que utiliza con el objetivo de aportar un cuidado antiedad a su piel. Después llega el turno de la conocida crema Nivea, una fórmula que se ha convertido en uno de los productos más reconocibles de la marca y que muchas personas conservan entre sus básicos de cuidado personal.

La presentadora ha explicado que no dedica demasiado tiempo a este proceso. Su prioridad es mantener una rutina rápida y sencilla, sin necesidad de acumular numerosos productos ni seguir complicados rituales de belleza. Una filosofía que contrasta con las tendencias actuales, en las que cada vez tienen más protagonismo las rutinas con varios pasos y cosméticos específicos para cada necesidad.

La crema de la caja azul destaca principalmente por su capacidad para proporcionar hidratación intensa, especialmente en aquellas zonas del cuerpo que presentan sequedad. Su textura espesa y su composición ayudan a reducir la pérdida de agua de la piel, por lo que puede resultar especialmente útil en áreas como los codos, las rodillas, las manos o los talones.

También es habitual que se utilice cuando aparecen zonas ásperas o agrietadas que necesitan una hidratación intensa. Algunas personas recurren a ella para proteger la piel frente a la sequedad ambiental y mejorar su aspecto cuando está especialmente castigada.

La advertencia de los expertos

Aunque Ana Obregón ha incorporado esta crema a su cuidado facial, los especialistas recuerdan que no todos los productos hidratantes funcionan de la misma manera cuando se aplican en la cara. La cosmetóloga M.ª Ángeles de Broto, CEO de la firma española Brudy Cosmetics, ha analizado esta combinación y señala algunos aspectos que conviene tener en cuenta.

La experta considera que la Nivea tradicional tiene una formulación especialmente densa y oclusiva, diseñada para proporcionar una hidratación intensa. Por ese motivo, entiende que no es la alternativa más adecuada para aplicar después de una ampolla con ingredientes antiedad, especialmente si se busca aprovechar al máximo las propiedades del tratamiento.

La especialista también diferencia entre aportar hidratación y combatir realmente los signos del envejecimiento. Son dos objetivos relacionados, pero no equivalentes, por lo que una crema muy nutritiva no sustituye necesariamente a un tratamiento antiedad formulado para actuar sobre las arrugas, la firmeza o la textura cutánea.

Las personas con tendencia al acné

Otra de las cuestiones que genera dudas es el uso de esta crema en personas que tienen granitos o presentan una piel con tendencia acneica. En este sentido, la dermatóloga Vanesa Rúas advierte de que la Nivea de la caja azul no es la opción más recomendable para quienes sufren este problema.

La doctora señala que su composición contiene derivados de hidrocarburos con un marcado efecto oclusivo. Estos ingredientes contribuyen a formar una barrera que limita la pérdida de agua a través de la piel, algo beneficioso cuando existe sequedad, pero que puede resultar contraproducente en determinados rostros.

Ana Obregón y el deporte

Más allá de los productos cosméticos, el aspecto de Ana Obregón también despierta preguntas sobre los hábitos que mantiene para cuidar su figura. A sus 71 años, son muchos los que se interesan por su forma de vida y ella misma ha dado explicaciones.

De hecho, ha llegado a comentar que apenas tiene tiempo para acudir al gimnasio, una circunstancia que la aleja de los programas de entrenamiento estrictos que siguen otras personalidades conocidas. No se ha presentado como una persona que viva pendiente del deporte ni que dedique buena parte de su jornada a realizar ejercicios.

Así, entre sus declaraciones sobre belleza y sus confesiones acerca del ejercicio, Ana Obregón ha vuelto a compartir detalles de su vida cotidiana que despiertan interés. Su apuesta por una rutina facial breve y sin demasiadas complicaciones demuestra que continúa confiando en productos conocidos, aunque los especialistas recuerdan que lo que funciona para una persona no tiene por qué ser lo más adecuado para otra.