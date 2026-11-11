Los farmacéuticos expertos coinciden sobre la crema Nivea de lata azul: a partir de los 50 «es perfecta para eliminar arrugas»

La tradicional crema Nivea de lata azul es conocida por todos por frenar la sequedad y aportar un extra de hidratación para la piel. Aunque no todos los expertos reconocen que también es una crema que va bien para las arrugas, el farmacéutico Eduardo Senante recomienda la clásica crema Nivea de lata azul para diversos usos.

También para reducir las arrugas. Ahora bien, según el farmacéutico, hay un matiz importante porque, al aplicarla la crema Nivea sobre la piel ligeramente húmeda, la crema retiene mejor el agua y puede hacer que las líneas finas se vean menos marcadas por la hidratación. Pero ello no significa que elimine arrugas profundas ni que tampoco estimule el colágeno como piensan muchas mujeres que desde jóvenes, y en especial de mayores, la utilizan para este fin.

Para qué se aconseja la crema Nivea de lata azul

El experto destaca que es totalmente eficaz como hidratante. Pues cuando la aplicamos sobre la piel ligeramente húmeda, el resultado es bueno porque ayuda a retener el agua y evita que se evapore.

Su efecto es principalmente oclusivo: forma una película protectora que reduce la pérdida de humedad. como hemos señalado, esta crema es capaz de mejorar el aspecto de las arrugas finas causadas por la sequedad.

Aunque es un remedio mucho mejor para pieles secas, también va bien en pieles mixtas o grasas, pero su resultado puede llegar a ser algo más espeso.

¿Sive para reducir o eliminar las arrugas?

Hay muchas voces que no aconsejan el uso de la crema Nivea de lata azul para acabar con las arrugas. Es el caso del farmacéutico Roger Nebot, quien remarca la crema Nivea de lata azul no fue diseñada para actuar sobre los mecanismos del envejecimiento. Comenta que no es una mala crema, pero tampoco es una crema antiedad. Su función se limita a formar una barrera protectora y proporcionar un confort inmediato, sin tratar las arrugas en profundidad.

Sabemos que, a medida que cumplimos años, la piel necesita cuidados específicos para combatir el envejecimiento cutáneo. Ahora bien, la fórmula clásica de la Nivea de toda la vida y que usan millones de mujeres, al contrario de lo que se pueda pensar, no contiene ninguno de los ingredientes clave de los tratamientos antiedad, como el retinol, la vitamina C, la niacinamida o los péptidos.

Tampoco incluye filtros UV, que son indispensables para proteger la epidermis del fotoenvejecimiento en el día a día. Lo importante es utilizarla adecuadamente y en función del tipo de piel.

El truco de belleza: de after shave a prebase de maquillaje

A la vez, surgen otros trucos que tampoco están probados o ratificados por la marca de la crema. Por ejemplo, convertir la crema Nivea en prebase no forma parte de las indicaciones oficiales del producto, pero es precisamente ahí donde surge el interés. Tal y como explica Seselleman, al aplicarlo antes del maquillaje, el bálsamo puede dejar inicialmente una ligera sensación pegajosa. Sin embargo, tras unos minutos de secado, la piel se nota suave y preparada para recibir al maquillaje.

¿Sirve para el contorno de ojos?

Según el medio griego Bovary, la zona de los ojos es delicada y requiere un cuidado adicional. Recogen las declaraciones de la farmacéutica Helena Rodero, quien especifica que la crema Nivea tiene una fórmula bastante rica y oleosa, ya que contiene ingredientes como parafina líquida y cera.

Por esta razón, no considera que sea ideal para usarlo en todo el rostro, especialmente en pieles grasas o propensas a las imperfecciones. «En el rostro, lo aplicaría únicamente en la zona de los ojos», señala en un video de TikTok.

La farmacéutica destaca que la piel del contorno de los ojos es más fina y a menudo requiere una hidratación adicional. Una pequeña cantidad de crema rica puede ayudar cuando la piel está seca, sirviendo además como base antes de aplicar el corrector. Ahora bien, no quiere decir que tenga que sustituir a otras cremas que están formuladas especialmente para esta zona del rostro.

Qué otros remedios se usan para frenar el envejecimiento

Si bien el farmacéutico Eduardo Senante explica que la crema Nivea puede usarse para reducir arrugas, la gran parte de expertos tiene claro que no es específicamente para este uso. Es una crema económica para hidratar la piel, pero no borra las arrugas profundas ni estimula por sí misma la producción de colágeno.

Para ello, hay otros remedios, es decir, cremas formuladas para esto, según cada edad, además de protectores solares, o bien serums y formulaciones con retinoides.