Los estrenos de la cartelera llegan este fin de semana cargados de novedades. Desde el estreno internacional de Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha a varias apuestas del cine nacional. El blockbuster del universo literario de Suzanne Collins aterriza en el box office internacional después de que la anterior precuela, Balada de pájaros cantores y serpientes, fuese un éxito económico para Lionsgate. La franquicia nunca ha tenido un reparto con tantas caras conocidas y en frente, en nuestras salas, deberá enfrentarse directamente con El director, la adaptación biográfica del periodista y escritor David Jiménez, y El mal padre, la dramedia familiar que protagonizan Eduard Fernández, Adam Jezierski y Francesco Carril, entre otros.

A continuación, repasamos las cintas más destacadas que desde hoy están disponibles en el patio de butacas español:

Estrenos de la cartelera

‘Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha’

Francis Lawrence vuelve a la dirección para situarnos en la Panem de los 50.º Juegos del Hambre, también conocidos bajo el nombre del Segundo Vasallaje de los Veinticinco. Una de las ediciones más mortíferas de la historia de la saga, sucedida 24 años antes de los acontecimientos de la primera película y poniéndonos en la piel de Haymitch Abernathy. Joseph Zada encarna al protagonista y tras él, nos faltan dedos en las manos para contar el número de estrellas que tiene el reparto: McKenna Grace, Ralph Fiennes, Jesse Plemons, Elle Fanning, Kieran Culkin, Maya Hawke, Lili Taylor, Glenn Close, Ben Wang y Kelvin Harrison Jr. Del mismo modo, se ha confirmado que Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson y Woody Harrelson regresan para hacer un breve cameo con sus personajes originales.

‘El director’

Con David Verdaguer en la piel de David Jiménez, Dani de la Orden lleva al cine el relato personal de un periodista experimentado que llegó a ser el director del diario ‘El Mundo’, con una defensa del periodismo riguroso que choca desde el principio con los intereses ocultos del medio.

‘El mal padre’

Santiago Balmes (Eduard Fernández), un célebre escritor y académico, reúne a sus tres hijos antes de Navidad para pedirles que pasen juntos unos días en la casa costera en la que veraneaban en su niñez. Los hijos, distanciados de su padre, encuentran en esos días el espacio ideal para confrontar las viejas heridas y tratar de comprender y conocer de algún modo quién es realmente el patriarca de los Balmes.

‘Rose’

Sandra Hüller se llevó la mejor interpretación principal en el Festival de Berlín y no es para menos. La cinta austriaca de Markus Schleinzer es una de las obras autorales europeas mejor valoradas por la crítica internacional. La trama se centra en un misterioso soldado que llega a un aislado pueblo alemán en pleno siglo XVII. Aunque demuestra ser un buen hombre, las sospechas sobre su identidad aumentan, obligando a que todo acabe resolviéndose con un ajuste de cuentas.

‘Adolescencia, sexo y muerte en el Campamento Miasma’

Es uno de los filmes más inclasificables del año. Un homenaje al slasher que juega con la parodia y la autorreferencia constante, abordando la herencia cultura que queda detrás de las franquicias explotadas hasta la extenuación. El punto de partida argumental es el de una joven directora indie que es contratada para resucitar la franquicia slasher, ‘Camp Miasma’. Para inspirarse, viaja al enigmático hogar de la actriz de la primera película, la cual vive recluida y envuelta en el misterio. Su atracción despertará toda una espiral de violencia, deseo y muerte.