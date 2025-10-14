Ana Obregón desvela su rutina facial para piel madura: es rápida, muy sencilla y te va a soprender

A sus 70 años, Ana Obregón se ha convertido en un referente de estilo. La presentadora lleva mucho tiempo trabajando en los medios de comunicación y ha demostrado que es una artista muy completa. Se ha puesto al frente de programas de televisión, ha participado en series, ha protagonizado películas e incluso ha probado suerte en el teatro. Sin embargo, algunas mujeres siguen sus pasos por sus consejos de belleza y a continuación vamos a desvelar uno de sus mejores trucos.

La ex de Alessandro Lequio ha explicado cómo consigue tener una piel tan perfecta. Lo mejor de todo es que no sigue una rutina compleja y cualquier persona que nos esté leyendo podrá hacerlo desde la comodidad de su hogar. «Cada mañana, soy muy rápida. Me pongo una ampolla anti-edad de laCabine y listo. Después me pongo la Nivea, la de toda la vida, la de la caja azul», ha declarado en una de sus últimas apariciones. Tal y como hemos explicado, la comunicadora tiene una agenda muy apretada y le gusta estar preparada siempre, por eso no deja nada a la improvisación y apuesta por productos de primera calidad.

Obregón le ha quitado mérito a su particular sabiduría y ha reconocido que todo lo que sabe es gracias a su progenitora. «Mi madre toda la vida se ha dado la Nivea y tenía la piel perfecta. Ahora hay que reforzar porque no hay la polución de entonces ni toda la porquería que nos rodea, que hace envejecer la piel. Por eso confío en las ampollas: tengo varias, las de vitamina C, las anti-edad, las de peeling, y voy alternando. Esa es mi rutina», comenta con total naturalidad.

La protagonista de nuestra noticia ha hecho mucho hincapié en dejar claro que cada mujer debe sentirse a gusto con su cuerpo. Anima a sus seguidoras a buscar su mejor versión, pero desde la calma, alejándose de las obsesiones que pueden generar problemas a medio y largo plazo.

La evolución de Ana Obregón

Dejando a un lado la parte frívola que siempre rodea a Ana Obregón, podemos hablar del proceso que ha seguido hasta llega al punto en el que se encuentra en la actualidad. El 13 de mayo de 2020 marcó un antes y un después en su vida. Ese día, como todos sabemos, perdió a su único hijo, Aless Lequio, con solo 27 años, a causa de un sarcoma de Ewing que le fue diagnosticado en 2018. Durante dos largos años, la actriz acompañó a su hijo en una batalla desgarradora, en la que se implicó por completo, buscando sin descanso los tratamientos más avanzados y a los mejores especialistas. Aquella lucha, librada en hospitales tanto de España como del extranjero, fue una demostración de fortaleza, amor incondicional y esperanza. Sin embargo, la enfermedad acabó con todo, dejando a Ana sumida en el dolor más profundo que puede experimentar una madre.

Tras la muerte de su hijo, Ana Obregón tocó fondo. En distintas entrevistas ha relatado con sinceridad que llegó a un punto en el que pensó en desaparecer, abrumada por la tristeza y la soledad. Sin embargo, fue una promesa hecha a Aless la que le dio la fuerza necesaria para seguir adelante: convertirlo en padre, cumplir su último deseo y mantener viva su memoria.

Esa promesa se materializó en 2023, cuando nació Ana Sandra, la hija biológica de Aless, fruto de una gestación subrogada realizada en Estados Unidos. La noticia conmocionó a la opinión pública y desató un intenso debate ético, legal y mediático. Mientras algunos celebraban el gesto como un acto de amor infinito, otros lo criticaban duramente, poniendo en cuestión las implicaciones morales del proceso. Para Ana, sin embargo, aquel nacimiento no fue una decisión impulsiva ni una acción desesperada, sino una forma de devolver la vida a través del amor y de cumplir fielmente lo que le había prometido a su hijo.

Ana Obregón se enfrenta a las críticas

Las críticas hacia Ana Obregón han sido especialmente duras, algo que la actriz ha reconocido que le afectó profundamente. Durante una charla con El Mundo, admitió que sigue siendo una persona muy vulnerable, marcada por el duelo y la fragilidad emocional. «No diré que los ataques me han hecho cosquillas porque estoy muy vulnerable emocionalmente. Estoy tocada y lo estaré siempre, por eso pienso que es injusto que la tomaran conmigo. Sentí muy poca empatía», confesó.

Por suerte, todo esto ha quedado atrás y en estos momentos vive centrada en su nieta e hija legal, Ana Sandra, que se ha convertido en su razón de ser y en el motor de su nueva etapa vital. En sus propias palabras, considera un «milagro» seguir viva después de haber pasado por el infierno emocional que supuso la muerte de Aless. A través de la pequeña, siente que su hijo sigue presente y eso le da fuerza para seguir adelante y encontrar un nuevo propósito en la vida.