Tebas boicotea al Betis en Champions: menos de 72 horas de descanso entre partidos y su rival tendrá ¡30 horas más!

Javier Tebas sigue machacando a los equipos españoles que juegan en Champions. Además de poner al Real Madrid a jugar en Bilbao un domingo cuando juega el miércoles siguiente en Londres, lo que ha hecho con el Betis en esa jornada es prácticamente un boicot. El conjunto verdiblanco juega el miércoles, 9 de diciembre, ante el Como a las 18:45 horas y la Liga le coloca su partido previo… ¡el domingo a las nueve de la noche!

Ese duelo de Liga es ante el Atlético de Madrid, otro equipo que juega Champions y que también se ve perjudicado por los horarios infernales de Tebas. Pero lo del Betis es mucho mayor: le ponen el último horario posible cuando juega en miércoles a las 18:45 en Champions.

Entre el final del duelo en el Metropolitano (domingo 6 de diciembre) y el inicio del siguiente partido (el mencionado ante el Como de Champions en La Cartuja) sólo pasarán 67 horas y 45 minutos. Es menos que las 72 horas que siempre pide la AFE, la Asociación de Futbolistas, exigencia a la que se une la FIFA (aunque sigue sin regularla) y que Tebas se ríe de ella.

Ese horario del Atético de Madrid – Betis (domingo, 6 de diciembre, 21:00) es un insulto a los dos equipos, un desastre organizativo de la Liga. Dos equipos que juegan Champions el miércoles -uno de ellos a las 18:45- a los que Tebas no da el descanso y preparación necesarios. Y sí hay posibilidad de que se hubiera jugado antes.

Previa a esa jornada de Liga, se disputará la segunda ronda de la Copa del Rey. El Atlético de Madrid ni la disputa (por estar en la Supercopa de España), por lo que podría jugar el sábado o incluso el viernes. El Betis sí juega esa ronda copera (sin rival todavía), pero puede perfectamente disputar ese encuentro el martes, ya que la anterior jornada de Liga la juega un sábado a las 14:00 horas (ante el Rayo Vallecano).

Así, eso permitiría perfectamente que este Atlético de Madrid – Betis fuera el sábado (e incluso el viernes), pero si Tebas se empeña con su cabezonería en ponerlo el domingo, lo podría haber puesto en los primeros horarios (14:00 o 16:15) para que, sobre todo el Betis, tuviera más tiempo para descansar y preparar el duelo de Champions. Al contrario, la Liga lo puso en el último horario posible.

El Betis es clave para España en Europa

En este caso, es más dañino para el fútbol español porque el Betis es clave para el buen funcionamiento de nuestra liga en Europa y para conseguir la plaza extra que da la UEFA y que, precisamente, este año se consiguió y la ganó el Betis.

En vez de cuidar a un equipo que no es habitual de Champions (esta temporada es la segunda vez que la juega), lo que hace Tebas es boicotearle al máximo. Es como si quisiera que tuviera malos resultados y, por tanto, que quedara eliminado en la fase de liga. Precisamente, el duelo ante el Como es clave al poder ser un rival directo con los mismos objetivos.

La diferencia entre la Liga de Tebas y la Serie A es impresionante. En Italia sí cuidan al Como (debutante y también clave para que ellos crezcan como liga) y le han puesto su encuentro de la jornada el sábado a las 15:00 horas (ante el Monza). Es decir, el Como tendrá ¡30 horas más! de descanso que el Betis para preparar ese duelo de Champions en Sevilla.