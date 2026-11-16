La justicia italiana interviene el banco Revolut por sospechas de blanqueo de capitales vinculados con la mafia

La justicia italiana ha intervenido durante un año las actividades en el país del banco digital británico Revolut tras detectar «graves carencias» en el sistema anti blanqueo de capitales de la entidad que habrían facilitado movimientos sospechosos por más de 76 millones de euros vinculados a la mafia italiana. La medida, solicitada por la Dirección Distrital Antimafia (DDA) de la Fiscalía de Milán, fue ejecutada este lunes por la Guardia de Finanzas (policía fiscal y de fronteras), según ha informado el Ministerio Público milanés en un comunicado.

De acuerdo con la información facilitada, las investigaciones han determinado que las deficiencias en los controles de los sistemas anti blanqueo hicieron posible que numerosos ciudadanos que estaban siendo investigados o que habían sido condenadas por delitos graves, algunas de ellas con la agravante de método mafioso, accedieran al sistema financiero a través de esta entidad bancaria lituana, autorizada por el Banco Central Europeo (BCE).

En efecto, entre los posibles casos detectados había expedientes vinculados a entornos mafiosos. Algunas de las investigaciones tenían el agravante de método mafioso.

La Fiscalía italiana ha destacado que estos fallos de Revolut no fueron ni mucho menos cuestiones aisladas, sino «un modelo de gestión estable» que propició operaciones de traslado, ocultación o distracción de capitales por un total de 76,5 millones de euros.

Según los investigadores, estas operaciones podrían haberse detectado mediante la aplicación adecuada de los controles antiblanqueo exigidos por la normativa europea para las entidades bancarias.

Este cierre temporal de las actividades de Revolut en Italia se producen después de que el banco británico recibiera un hackeo para robarle datos de sus clientes y de fallos en su app que dejó sin servicio a sus clientes a finales de octubre.

Revolut ha señalado tras conocerse la noticia que «Revolut toma en consideración la decisión del tribunal de Milán y colaborará plenamente con las autoridades italianas». «Nos tomamos muy en serio nuestras obligaciones normativas y los controles de prevención de blanqueo de capitales, por lo que invertimos de forma continua en reforzar nuestros sistemas de prevención de delitos financieros, los modelos de supervisión de transacciones y nuestros equipos especializados en cumplimiento normativo en todos los mercados», señalan desde la empresa a EFE.