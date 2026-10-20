La caída de Revolut tumba la app y también los pagos con tarjeta en tiendas

Revolut sufre esta mañana una caída que no se limita a la aplicación. Los clientes se encuentran con un aviso de error genérico al abrirla y, según sus denuncias, tampoco pueden pagar con tarjeta en tiendas físicas. La empresa ha reconocido el problema en sus canales de soporte.

La app no funciona y no se puede pagar con tarjeta

Poco después de las nueve de la mañana en España, Downdetector ya sumaba más de 1.500 avisos de usuarios. Cerca de dos tercios señalaban a la aplicación, y el resto hablaba de problemas para acceder al dinero y para iniciar sesión.

El fallo alcanza a los pagos presenciales. En otras caídas de bancos digitales suele fallar la app mientras las tarjetas siguen funcionando, pero aquí hay clientes que cuentan que su tarjeta ha sido rechazada en los comercios. Las quejas llegan desde España, Francia, Grecia, Reino Unido y Estados Unidos, además de Chipre, Malta o Rumanía.

We are currently experiencing a service disruption affecting multiple services. We can confirm that all our customers’ money and data are safe. We’ve been working to fix the issue since it was identified this morning and apologise to anyone affected and for any inconvenience caused. — Revolut (@Revolut) October 20, 2026

El banco da explicaciones en redes

La respuesta oficial ha llegado por X. El equipo de soporte de Revolut habla de una interrupción del servicio que afecta a múltiples funciones y avisa de que algunos servicios pueden quedar inaccesibles. Asegura que sus ingenieros trabajan para restablecerlos lo antes posible y pide disculpas y paciencia a los clientes. Mientras tanto, la página de estado de la compañía marcaba todos los sistemas como operativos cuando ya se acumulaban las quejas.

Cuando el neobanco es la cuenta de todos los días

Revolut supera los 80 millones de clientes particulares en el mundo y opera en España a través de la sucursal local de Revolut Bank UAB. Para quien lo usa como cuenta principal, una tarjeta que no responde o una transferencia atascada puede estropear una compra, el pago de un recibo o un viaje. Una caída así recuerda lo que supone depender de una sola aplicación para cobrar, pagar y moverse por el extranjero.

Qué hacer mientras Revolut recupera el pulso

Lo razonable es no repetir pagos ni transferencias que hayan quedado en pendiente, porque podrían duplicarse cuando el servicio vuelva. Si hay que pagar en una tienda, conviene tener a mano una tarjeta de otra entidad. Tampoco tiene sentido reinstalar la aplicación, ya que el fallo parece estar en los servidores de la empresa y no en los móviles. Los avisos oficiales se publican en la cuenta de soporte de Revolut en X. Durante una caída es mejor desconfiar de cualquier mensaje o enlace que llegue por otras vías.