Revolut confirma que ha entregado datos sensibles de algunos clientes tras una solicitud gubernamental falsa

Revolut, la fintech global con 75 millones de clientes en todo el mundo, ha confirmado que ha entregado datos personales y financieros de un grupo limitado de clientes después de dar por válida una solicitud que provenía de una cuenta gubernamental aparentemente válida y que resultó ser falsa. Revolut asegura que los fondos de las cuentas de los clientes no se han visto afectados.

Fuentes oficiales de la entidad han explicado a este diario que ya se han puesto en contacto con «el reducido número de personas afectadas» para informarles de lo sucedido.

«Revolut ha detectado recientemente un sofisticado caso de suplantación de identidad en el que un tercero no autorizado utilizó el dominio legítimo de correo electrónico de una agencia gubernamental para solicitar información de forma fraudulenta», señalan las fuentes oficiales.

«En cuanto tuvimos conocimiento del incidente, bloqueamos de inmediato la dirección de correo involucrada y notificamos tanto a la agencia gubernamental como a las autoridades competentes, a los reguladores de protección de datos y a los reguladores financieros correspondientes. Los sistemas de Revolut y los fondos de nuestros clientes no se han visto afectados. Ya nos hemos puesto en contacto directamente con el reducido número de personas afectadas para informarles de lo sucedido y ofrecerles todo nuestro apoyo», han explicado desde Revolut.

La entidad no explica qué tipo de datos se han compartido pero los avisos a los clientes exposición de pasaportes, selfies de verificación, direcciones, estados bancarios, según ha publicado prensa especializada en ataques informáticos. La información compartida habría incluido documentos utilizados durante los procesos de verificación de identidad y datos relacionados con la actividad de Bitcoin de los usuarios.

El incidente no se puede catalogar como un ataque informático a los sistemas del banco puesto que se trata de una cesión de datos a una fuente gubernamental que resultó no serlo.