El Auditòrium de Palma aguarda la llegada de Els Joglars el viernes 20 para representar El retablo de las maravillas, una versión revisada con la que la compañía celebra sus 65 años de trayectoria (1961-2026). Pero no es solo eso, porque Els Joglars ha decidido regresar, dadas las circunstancias que vive actualmente España.

Este Retablo, estrenado en 2004, regresa ahora con la misma estructura en dos partes: la primera representa el entremés cervantino y la segunda, titulada Cuatro variaciones sobre un tema cervantino, constituye una radiografía de cuanto sucede hoy en día. Le he preguntado a Albert Boadella, de nuevo director de Els Joglars, si éste era el momento adecuado para regresar. Su respuesta ha sido: «Els Joglars marca una tradición, porque tenemos que ver con la propia historia moderna de España». La dramaturgia la comparte con Fontserè.

PREGUNTA.- ¿Por qué se elige El retablo de las maravillas para celebrar el 65 aniversario?

RESPUESTA.- Sobre todo, porque pensábamos que, entre 2004 y el presente, la situación social de nuestro entorno había cambiado mucho. Entonces nos parecía importante utilizar la misma estructura, pero cambiar las tornas en lo que respecta a las variaciones contemporáneas sobre el tema cervantino. Todo ello responde a nuestro deseo de hacer un teatro que refleje nuestro entorno inmediato.

P.- Me han llamado la atención los cuatro retablos de sátira actual, porque, aparte del moralismo ideológico, critican otras cuestiones. ¿Me puede explicar por qué se han elegido precisamente esas?

R.- Son aspectos muy determinantes en nuestro entorno. Uno es reflejo del otro y, en el caso de la alta gastronomía, sin duda existe ese complejo de la gente de no pasar por moderna, algo que he vivido mucho en este tipo de restaurantes. En el arte contemporáneo pasa exactamente igual. Vemos la pintura y la escultura transformadas en objetos que nada tienen que ver con las artes plásticas, pero la gente queda seducida por esas trampas. Eso vuelve a suceder en la política, en cuanto a las actitudes de las personas. La política, en cierta medida, se ha convertido en una nueva religión, en la que determinadas actitudes señalan que no formas parte de la secta. El miedo a que te llamen facha hace que las personas hagan cosas y voten opciones que, en realidad, pueden ser perjudiciales para ellas mismas.

P.- Dentro de este capítulo específico de la política actual también está la crítica a la cultura de la cancelación, así como al llamado wokismo.

R.- Estamos inmersos en estos procedimientos, en estas modas y en la aparición de aspectos que no son relevantes para el funcionamiento de la vida, que muchas veces rompen cosas que tienen sentido, como una tradición, pero que se utilizan para marcar las líneas de una forma de pensamiento generalmente sectaria. Son los signos de identidad de una forma de comportamiento: si no estás dentro de ella, quedas marcado. Es decir, Cervantes vuelve a estar presente en el sentido de que todos aquellos personajes que veían el retablo de las maravillas y que también hacían aspavientos extraordinarios estaban, en el fondo, totalmente estafados, porque allí no había nada. Pero, claro, si tienes la sangre impura, es cuestión de defenderte. Y aquí sucede exactamente lo mismo: pasarás por retrógrado si no admites estas señas de identidad.

P.- ¿Cómo está siendo la reacción del público en esta gira del 65 aniversario?

R.- En primer lugar, el público se divierte, y esto es importante, porque puedes decir cosas que a veces pueden ser desagradables o incluso hacer que la gente se sienta implicada en un sentido negativo, pero se ríen. Y, al hacerlo, se ríen de sí mismos, lo que es un ejercicio enormemente higiénico. Es un espectáculo muy sencillo, fácil de comprender y que, en este sentido, sigue la línea del retablo cervantino. A veces no hay que complicar las cosas, porque el teatro tiene que tener esa rapidez de comprensión, recurriendo a formas sencillas para tratar temas complejos.

P.- Formas sencillas que están en el ADN de Els Joglars. ¿Era ya inaplazable reclamar su retorno?

R.- Yo creo que sí. Els Joglars marcan una tradición, porque no se debe olvidar que empezamos en 1961 y, por lo tanto, tenemos que ver con la propia historia moderna de España. La implicación que hemos tenido en multitud de situaciones y casos, algunos muy desagradables, incluyendo la cárcel y el exilio, y otros muy agradables, como la comunicación que hemos mantenido con el público español, nunca la hemos abandonado. Girar por la geografía española ha sido una constante, además de salir al exterior.

P.- Sobre el escenario hay siete intérpretes, pero solo tres de ellos son veteranos.

R.- Eso demuestra que la tradición tiene una fuerza muy grande en Els Joglars. Actualmente, hay muy pocas compañías estables, porque están en boga lo que se llaman las producciones. Una vez acabado el proyecto, toda aquella forma de actuar, esa manera de entender el arte del teatro, en el fondo se pierde desde el punto de vista colectivo. Los nuevos actores que han entrado en la compañía son, en el fondo, aprendices de los mayores, de los que llevan ahí años y años, y aprenden la tradición que comporta la propia compañía.

P.- No hemos hablado de algo que está muy presente en las variaciones del segundo acto: las redes sociales, los móviles y la inteligencia artificial, que definen como los nuevos altares de la credulidad.

R.- Hoy en día es muy difícil no ser engañado por todo ello. Las personas tienen que pasar unos filtros muy grandes, informarse de manera muy plural y dedicar mucho tiempo a ello para saber algo de la realidad, para acercarse a lo que podría ser, en el fondo, una cierta verdad de las cosas. Eso ni siquiera sucedía hace 65 años, cuando empezamos. La gente debería tener muy en cuenta la facilidad con la que es engañada.

P.- Una cuestión final, puede que algo frívola por mi parte. ¿Han caído en que la segunda función en Salamanca coincide con la jornada de reflexión?

R.- (Risas). Yo creo que el día de reflexión es un día en el que no reflexiona nadie y generalmente eso suele notarse por los resultados de la noche siguiente. Pero, en fin, espero que esta vez reflexionen, porque creo que nos jugamos una parte importante de nuestra democracia.