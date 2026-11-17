La Policía Nacional ha detenido en la isla de Ibiza a un hombre de origen argelino y dos menores de edad tras asaltar en plena calle a una anciana y robarle el bolso con suma violencia. Los arrestados, además, agredieron a los agentes que los interceptaron.

Los hechos tuvieron lugar el pasado martes en pleno centro de la capital ibicenca. La víctima se encontraba sentada tranquilamente en la terraza de un bar cuando el grupo se aproximó a ella. Actuando por la espalda y con gran brusquedad, uno de los asaltantes dio un fuerte tirón del bolso de la mujer. La violencia del impacto fue tal que rompió la correa y zarandeó fuertemente a la víctima, quien a punto estuvo de caer al suelo.

Tras recibir el aviso, efectivos del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) se desplazaron al lugar en cuestión de minutos. La rápida revisión de las cámaras de seguridad del establecimiento fue clave para la investigación, ya que las grabaciones permitieron identificar sin ningún género de dudas a los presuntos autores. Con sus descripciones, se emitió un aviso por radio que activó un dispositivo de búsqueda por las calles adyacentes.

Poco después, una patrulla logró recuperar el bolso de la mujer, arrojado en una papelera de las inmediaciones con algunas de sus pertenencias aún en el interior.

La captura de los implicados fue muy tensa. Agentes del Grupo Operativo de Respuesta (GOR) localizaron primero a dos de los asaltantes, ambos menores de edad. Durante su identificación, mostraron una actitud agresiva: amenazaron y escupieron repetidamente a los policías e intentaron zafarse con violencia, lo que obligó a los agentes a pedir refuerzos para consumar su detención.

Paralelamente, otra patrulla del GOR que batía la zona logró interceptar al tercer implicado. El adulto también opuso fuerte resistencia, llegando a forcejear y a lanzar diversos manotazos y codazos contra los efectivos policiales antes de ser finalmente reducido y arrestado.