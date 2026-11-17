Efectivos de los Bomberos de Palma y agentes de la Policía Local han intervenido durante esta pasada noche tras declararse un incendio que calcinó varios contenedores en el barrio palmesano de Virgen de Lluc. Según el testimonio de un residente de la zona, un menor de edad ha sido identificado en el lugar como presunto autor de los hechos.

El incidente generó una densa columna de humo que alertó al vecindario. «Me he asomado, he visto el humo y he llamado a los bomberos, pero desde el 112 ya me han indicado que estaban de camino», ha explicado a este periódico un testigo presencial. A su llegada, las dotaciones de bomberos desplegaron las mangueras para extinguir por completo el fuego y enfriar la zona afectada en la vía pública.

Paralelamente a las labores de extinción, una patrulla policial se personó en el lugar. Según la versión ofrecida por el mismo vecino, su aviso a los agentes resultó determinante para señalar al presunto responsable.

«Le he dicho a la Policía que era él porque le he escuchado decir: Ahora voy a ir en busca del siguiente», ha asegurado el testigo. Tras el aviso, los agentes interceptaron al joven —un menor de edad que, según los vecinos, podría tener problemas psicológicos—, le requisaron un mechero y le interpelaron sobre los motivos por los que estaba prendiendo fuego a los contenedores de esta zona de la capital balear.