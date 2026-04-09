Nuevo incendio de contenedores en Palma: investigan otro ataque de pirómanos en Virgen de Lluc

A las 21:50 horas aproximadamente de este pasado miércoles, se declaró un incendio en la calle Greco de Palma, concretamente en la barriada de Virgen de Lluc, generando momentos de tensión entre los vecinos de la zona y obligando a una rápida intervención de los servicios de emergencia.

A falta de confirmación oficial, las primeras hipótesis apuntan a que el fuego se inició en un contenedor de papel, desde donde se propagó rápidamente al resto de depósitos de basura cercanos. Las llamas alcanzaron al menos a dos contenedores, provocando además daños superficiales en algún vehículo estacionado en las inmediaciones, así como afectaciones menores en letreros de varios comercios próximos.

El origen del incendio sigue sin esclarecerse por el momento. No obstante, las autoridades no descartan ninguna línea de investigación y cobra fuerza la hipótesis de que el fuego pudiera haber sido provocado de forma intencionada. En este sentido, existe una alta probabilidad de que detrás del suceso se encuentre la acción de un pirómano o incendiario, una preocupación creciente en este tipo de incidentes urbanos.

La intervención de los bomberos fue especialmente rápida y eficaz. Los efectivos, que ya se encontraban movilizados minutos antes por otro incendio registrado en la calle Manacor, se desplazaron de inmediato hasta la calle Greco. Gracias a su pronta actuación, lograron sofocar las llamas en un corto espacio de tiempo, evitando que el fuego se extendiera a más contenedores o vehículos estacionados, lo que podría haber derivado en un incidente de mayor gravedad.

Por su parte, el Grupo de Atracos de la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación para tratar de esclarecer los hechos y determinar si existe relación con otros incendios registrados recientemente en la ciudad. Las pesquisas se centran en identificar posibles patrones o indicios que apunten a la actuación de una misma persona o grupo.

Fuentes policiales subrayan la complejidad de este tipo de investigaciones, ya que la figura del pirómano suele ser difícil de identificar y detener. En muchos casos, se trata de individuos sin antecedentes penales ni policiales, lo que dificulta su localización. Además, no es infrecuente que surjan imitadores tras la difusión de este tipo de sucesos, lo que complica aún más el trabajo de los investigadores.

Mientras tanto, los vecinos de Virgen de Lluc muestran su preocupación ante la repetición de estos incidentes y reclaman una mayor vigilancia para evitar nuevos episodios que pongan en riesgo la seguridad de la zona. Las autoridades, por su parte, mantienen abiertas todas las líneas de investigación y no descartan nuevas actuaciones en los próximos días.

Vídeo: Iker Pozo