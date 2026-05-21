Nueva huída en el tenis ruso: Oksana Selekhmeteva obtiene la nacionalidad y jugará con España

Kasatkina, Potapova, Avanesyan, Kudermetova, Rakhimova y, mucho antes, Elina Rybakina y Putintseva. Son las tenistas más sonadas que en los últimos años han decidido renunciar a su nacionalidad rusa, debido a los problemas de su pasaporte, para representar a otros países. La última ha sido Oksana Selekhmeteva, que a partir de ahora representará a España tras ser nacionalizada este jueves.

La tenista, afincada en Barcelona, ha recibido la nacionalidad española por carta de naturaleza, según ha publicado el Boletín Oficial del Estado (BOE) este jueves 21 de mayo. La jugadora zurda de 23 años estará a disposición de la capitana Carla Suárez para ser convocada con la Selección Española Iberdrola de Tenis que dispute la Billie Jean King Cup. Oksana Selekhmeteva reside y se entrena desde los 14 años en España, donde también viven sus padres.

La Real Federación Española de Tenis, conocedora de su voluntad de jugar bajo bandera española, inició los trámites legales con el Consejo Superior de Deportes para ser declarada jugadora de interés nacional y poder formar parte de la selección absoluta. Actualmente ocupa el número 88 del ranking mundial, aunque el pasado mes de marzo alcanzó su mejor posición personal en el número 71.

En lo que va de temporada ha sido cuartofinalista en el WTA 250 de Austin y en el WTA 125 de Madrid, además de llegar hasta la tercera ronda del Open de Australia tras eliminar a Paula Badosa. En su palmarés constan dos títulos WTA 125 en Rovereto (Italia) y San Sebastián, además de una final en Roma (Italia) y de un título dobles WTA 250 en Montreux (Suiza), todos ellos logrados el pasado año.

Esta semana disputará por sexta vez en su carrera el cuadro final de un Grand Slam, en la que será su tercera participación en Roland Garros, donde llegó a ser semifinalista júnior (2021). También se quedó a las puertas de la final júnior en el US Open (2019), y fue ganadora de dobles en el US Open (2019) y Roland Garros (2021), este último junto a la filipina Alexandra Eala. En España, Oksana Selekhmeteva, ha tomado parte en varios Campeonatos de España defendiendo los colores del Real Club de Tenis Barcelona-1899, conquistando el título el pasado año en Zaragoza.