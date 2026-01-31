Tiroteo en Virgen de Lluc: uno de los implicados se salvó de ser asesinado tras refugiarse detrás de una columna

La investigación del tiroteo de la barriada de Virgen de Lluc, en Palma, lo deja todo muy claro. Uno de los implicados en la trifulca trató de asesinar a quemarropa al otro disparando hasta en dos ocasiones contra su persona. El pasado lunes, el barrio se vio sacudido por un episodio de violencia extrema que puso en jaque a vecinos y transeúntes. Lo que comenzó como una disputa familiar por viejas rencillas terminó en un tiroteo y una serie de ataques con armas blancas, que dejó a las víctimas temblando de miedo y a la Policía Nacional trabajando contrarreloj para detener a los implicados.

Según la investigación policial, a cargo del Grupo de Homicidios, la pareja víctima del ataque estaba caminando por la calle cuando fue sorprendida por varios familiares con los que mantenían enfrentamientos antiguos. La situación se deterioró rápidamente y la mujer fue atacada con una silla, mientras que su pareja recibió varias acometidas con un cuchillo dirigidas a la cabeza y el torso. Cada ataque, cada movimiento, estaba cargado de peligro: los cuchillos rozaban su cuerpo mientras él lograba, con reflejos desesperados, defenderse con una silla que apenas le protegía.

En un momento crítico, la pareja logró refugiarse dentro de un local cercano, pero el peligro no desapareció. Uno de los agresores golpeó el cristal del establecimiento con tal fuerza que lo fracturó y, en un acto de escalada violenta, disparó con una escopeta apuntando directamente al hombre. La víctima, con el corazón desbocado, apenas tuvo tiempo de moverse y se protegió detrás de una columna, escuchando aterrorizado cómo un segundo disparo impactaba peligrosamente cerca. Cada segundo parecía eterno mientras el agresor apuntaba, golpeaba y amenazaba, y el miedo se apoderaba de todos los presentes. En el momento que se produjeron los disparos, a menos de 20 metros, había decenas de niños en el patio del colegio

Los vecinos que presenciaron la escena describieron momentos de pánico absoluto, gritos y carreras por las calles, mientras los agresores finalmente abandonaban el local, dejando tras de sí un rastro de tensión, miedo y escombros. Las víctimas, aunque solo sufrieron lesiones leves, quedaron marcadas por la experiencia: la mujer con moretones y contusiones de la silla y el hombre con un corte leve en la mano por defenderse, además del trauma de haber estado a segundos de perder la vida.

La Policía Nacional, consciente de la gravedad del episodio, desplegó un operativo completo con el Grupo de Homicidios y la Brigada de Policía Científica. Se inspeccionó la zona, se recogieron vestigios y pruebas, y se intervino la escopeta y un cuchillo utilizados en el ataque. Gracias a estas diligencias y a un meticuloso trabajo de identificación, se logró detener a los seis implicados, todos familiares de las víctimas. Dos de ellos fueron acusados de tentativa de homicidio, otros dos de amenazas graves, y todos enfrentan cargos por riña tumultuaria y tenencia ilícita de armas.

El suceso ha dejado a la barriada Virgen de Lluc en estado de alerta. Vecinos que presenciaron la violencia relatan cómo la escena parecía sacada de una película de acción: un hombre refugiado tras una columna, mientras su vida pendía de un hilo, con un agresor disparando a quemarropa y otro tratando de entrar al local con un cuchillo en mano. La tensión, el miedo y la adrenalina de aquellos minutos quedarán grabados en la memoria de quienes lo vivieron.

La investigación sigue abierta para esclarecer todos los detalles del tiroteo y determinar con precisión el grado de participación de cada uno de los implicados. Mientras tanto, la comunidad reflexiona sobre cómo una disputa familiar pudo convertirse en un episodio de violencia extrema, recordando que a veces los conflictos más cercanos pueden tornarse letalmente peligrosos en cuestión de segundos.