Angustioso rescate contrarreloj en un piso de Foners: la Policía Local de Palma salva la vida a un bebé de 15 meses que había dejado de respirar

La Policía Local de Palma protagonizó el pasado viernes un angustioso rescate al salvarle la vida a un bebé de tan sólo 15 meses que había dejado de respirar y sufría convulsiones.

Los hechos ocurrieron en torno a las 17.00 horas en un domicilio del barrio de Foners. La madre del menor, que se encontraba sola con él, telefoneó al 092 en estado de gran desesperación tras comprobar que su hijo apenas tenía constantes vitales.

La respuesta de los servicios de emergencia fue inmediata. La patrulla más cercana en ese momento, perteneciente a la Policía Comunitaria del distrito Este, se desplazó con urgencia hasta la dirección indicada. Al llegar al edificio, los agentes comprobaron que el inmueble carecía de ascensor, por lo que, dada la urgencia del aviso, subieron corriendo a pie hasta la quinta planta para auxiliar a la familia lo antes posible.

Una vez dentro del piso, los policías localizaron a la madre con el bebé en brazos. El estado del niño era crítico: su piel presentaba ya una coloración azulada y no mostraba ningún signo evidente de estar respirando de forma efectiva. Ante la extrema gravedad de la situación, una de las agentes tomó al pequeño y le practicó de urgencia maniobras de liberación de la vía aérea, administrándole una serie de golpes controlados en la zona interescapular de la espalda.

La técnica de primeros auxilios surtió efecto y el bebé logró recuperar la respiración de manera espontánea y rompió a llorar. Minutos después, un equipo médico del SAMU 061 se personó en la vivienda. Los sanitarios consiguieron estabilizar al menor y controlar sus constantes vitales en el mismo lugar de los hechos.

Finalmente, y tras asegurar su estado, el niño fue trasladado en ambulancia hasta el Hospital Universitario Son Llàtzer. Allí quedó ingresado para someterse a una valoración clínica completa y recibir el tratamiento correspondiente.