Milagro en la comisaría de Ciutadella: dos policías salvan la vida de un bebé de 18 meses que se había atragantado
La niña, de tan sólo un año y medio, estaba inconsciente y sin signos de respiración
Heroicidad de la Policía Nacional en el municipio menorquín de Ciutadella. Dos agentes protagonizaron un rescate providencial al salvarle la vida a una nula de tan solo un año y medio que no podía respirar tras haberse atragantado con comida mientras se encontraba al cuidado de su abuela.
El suceso tuvo lugar a finales del pasado mes de octubre, alrededor de las 12:20 horas del mediodía. Una mujer llegó a la entrada de la Comisaría de la Policía Nacional entre desgarradores gritos de auxilio pidiendo ayuda urgente para su nieta, a quien llevaba en brazos totalmente inconsciente y sin signos de respiración.
Al oír las llamadas de socorro desde el interior, un agente destinado al área de documentación de DNI salió de inmediato al encuentro de la mujer. Al percatarse de la extrema gravedad de la situación, ya que la menor ya presentaba los primeros síntomas de cianosis labial por la evidente falta de oxígeno, el policía nacional actuó muy decidido y sin dudar en ningún momento: colocó a la niña en posición decúbito prono sobre su brazo izquierdo e inició las maniobras de auxilio y soporte pediátrico.
Instantes después, otra agente se sumó a la intervención en la puerta del edificio policial para continuar con maniobras de desobstrucción de la vía aérea, combinando compresiones torácicas e interescapulares. La rápida y coordinada intervención dio resultado: la menor expulsó el trozo de comida que mantenía bloqueadas sus vías respiratorias.
Mientras tanto, otros efectivos habían solicitado ya asistencia médica. Antes de la llegada de la ambulancia, los agentes pudieron comprobar con alivio que la pequeña ya respiraba de nuevo por sí misma y presentaba pulso periférico. Minutos después, los servicios sanitarios se personaron en el lugar, estabilizaron a la menor y procedieron a su traslado hasta un centro hospitalario, donde finalmente ha podido recuperarse de manera favorable.