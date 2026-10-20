Atrapan en el puerto de Ciutadella a un prófugo acusado de estafar 100.000 euros con criptomonedas a inversores financieros

La Policía Nacional ha detenido en el puerto de Ciutadella (Menorca) a un ciudadano suizo reclamado por Alemania por una presunta estafa con criptomonedas de casi 100.000 euros. Sobre el sospechoso pesaba una Orden Europea de Detención y Entrega tramitada por las autoridades germanas. El arresto se produjo justo cuando el hombre se disponía a embarcar rumbo a Palma para huir del municipio menorquín.

La investigación arrancó cuando el Grupo de Información de la Comisaría de Ciutadella recibió datos que situaban al prófugo en la localidad. Para coordinar su localización, se desplegó un operativo conjunto con el Grupo Local de Seguridad Ciudadana. La intervención culminó con éxito el pasado sábado en la zona portuaria, donde los agentes lograron interceptarlo de forma rápida antes de que pudiera abordar el barco que lo alejaría de la isla.

Según las investigaciones remitidas por la justicia alemana, los hechos delictivos ocurrieron entre los años 2020 y 2021. El detenido figuraba como máximo responsable de una empresa especializada en la gestión de una plataforma de criptomonedas. A través de este entramado, captaba a posibles inversores mediante la oferta de falsas oportunidades financieras altamente lucrativas.

Para convencer a sus víctimas, el sospechoso prometía ganancias semanales garantizadas de entre el 0,5 % y el 3,0 % mediante la supuesta negociación y rentabilización de los fondos depositados. Sin embargo, los inversores nunca llegaron a percibir los rendimientos prometidos ni lograron recuperar el dinero invertido, sumando un perjuicio económico total cercano a los 100.000 euros.

Tras ser frenado en el puerto, los policías verificaron su identidad y confirmaron que la orden internacional de arresto continuaba plenamente vigente. Posteriormente, procedieron a su inmediata detención y traslado a las dependencias policiales de Ciutadella.

Una vez concluidas las diligencias correspondientes, los hechos se pusieron en conocimiento del juzgado de guardia de la Audiencia Nacional, órgano competente en materia de extradiciones en España. La autoridad judicial ha decretado ya su ingreso en prisión a la espera de formalizar su entrega a las autoridades alemanas.