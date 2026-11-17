Ferran Adrià es uno de los chefs con mayor fama mundial. Su restaurante elBulli fue nombrado el mejor del mundo varias veces. La frase de Ferran Adrià: «Un inmigrante cobra lo mismo y, si puedo, le pago un poco más porque está lejos de su familia», se centra en una cuestión que a menudo queda relegada cuando se habla de inmigración y empleo: las condiciones humanas de quienes abandonan su lugar de origen para buscar oportunidades en otro país. El chef defiende que un trabajador extranjero debe recibir el mismo salario que cualquier otro empleado y añade que, cuando sus posibilidades se lo permiten, procura ofrecerle algo más.

La razón que da Adrià es sencilla: esa persona está lejos de su familia y merece consideración. No habla de caridad, sino de reconocimiento, respeto y responsabilidad por parte de quien contrata. Esta reflexión fue destacada en su intervención en Cafè d’idees, de RTVE. Allí, el chef recordó la experiencia de elBulli, donde trabajaron miles de personas de distintas procedencias. El cocinero explicó que nunca entendió la nacionalidad como un criterio para valorar a sus empleados: lo importante era su talento y su capacidad para formar parte de un equipo. Sus declaraciones llegan en un contexto en el que la hostelería española depende en buena medida de trabajadores extranjeros. Por eso, su mensaje no se limita a expresar una opinión personal sobre la inmigración, sino que plantea una reflexión sobre la igualdad de oportunidades, el trato cotidiano y la necesidad de cuidar a quienes contribuyen al funcionamiento de uno de los sectores fundamentales de la economía.

Qué quiere decir Ferran Adrià con su frase sobre los inmigrantes

Cuando Adrià afirma que pagaría algo más a una persona inmigrante porque está lejos de su familia, introduce un matiz que va más allá de la igualdad salarial. Su planteamiento parte de que todos los trabajadores deben cobrar lo mismo cuando desempeñan las mismas funciones, con independencia de su origen.

Sin embargo, también considera que las circunstancias personales pueden justificar un gesto adicional de reconocimiento. La distancia, la adaptación a un entorno nuevo y la separación de los seres queridos forman parte de una experiencia que, a su juicio, no debería pasar inadvertida para un empleador.

El chef no presenta esa diferencia como una obligación universal ni como una política que todas las empresas deban aplicar de idéntica manera. Habla desde su experiencia y desde una concepción del trabajo en la que las personas no son únicamente recursos para cubrir puestos.

Su mensaje es que la relación laboral también implica sensibilidad hacia las situaciones individuales. En ese sentido, pagar correctamente, respetar los derechos y ofrecer un entorno digno constituyen el punto de partida; mostrar consideración por las dificultades de cada empleado representa un paso más.

La inmigración, fundamental para la hostelería española

La reflexión adquiere especial relevancia al observar el peso que tienen los trabajadores extranjeros en la hostelería. Según los datos publicados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en noviembre de 2026, representan el 33,5% de las personas afiliadas en este sector.

Es decir, aproximadamente uno de cada tres trabajadores afiliados a la Seguridad Social en hostelería tiene nacionalidad extranjera. La cifra permite dimensionar la aportación de este colectivo a restaurantes, bares, hoteles y otros negocios relacionados a la actividad turística.

En su intervención, Adrià también mencionó que más del 35% de las personas que trabajan en la hostelería española son inmigrantes, una proporción que atribuyó a un conjunto de 1,4 millones de empleados. Conviene distinguir esta cifra de los datos de afiliación oficial, que responden a criterios estadísticos concretos y pueden variar según el periodo y la metodología utilizada.

En cualquier caso, ambas referencias apuntan a una realidad: la participación de personas procedentes de otros países resulta esencial para el funcionamiento cotidiano de la actividad hostelera.

El ejemplo de elBulli y la importancia del talento

Adrià utilizó su experiencia profesional para explicar por qué rechaza las diferencias basadas en el origen. En elBulli, el restaurante que dirigió y que alcanzó reconocimiento internacional por su innovación culinaria, trabajaron alrededor de 2.000 personas a lo largo de su trayectoria.

Muchas procedían de América Latina y de otros lugares del mundo. Según contó, él no las veía como inmigrantes, sino como integrantes del equipo, igual que al resto de la plantilla.

Por qué pide más cariño hacia los trabajadores extranjeros

La expresión “falta cariño” resume la parte más personal de su discurso. Adrià no se refiere únicamente a una cuestión económica, sino también al reconocimiento social que reciben quienes llegan a España para trabajar.

Su defensa de quienes llegan de otros países parte de una idea sencilla: el talento no tiene nacionalidad y la dignidad laboral tampoco debería tenerla.