El olor a castañas asadas vuelve cada otoño a las calles españolas, donde los puestos mantienen viva una tradición que se repite desde hace décadas. Santiago Palacios Cuesta, gerente de la empresa riojana El Castañero, lleva 44 años dedicado a este oficio desde su negocio en Alesón (La Rioja), que ha conseguido extenderse por distintos puntos del país.

El paso del tiempo también ha cambiado la forma de consumir este producto. El aumento de los precios ha reducido la cantidad que compra cada persona, aunque las castañas siguen teniendo mucho público durante los meses de otoño e invierno.

De vender en un puesto a gestionar 76 puntos de venta

Palacios comenzó su trayectoria en 1982 con un puesto de castañas asadas en Logroño. Desde entonces, su negocio ha crecido hasta alcanzar los 76 puntos de venta repartidos por diferentes localidades españolas. La empresa también suministra castañas a otros vendedores y almacenistas.

Actualmente, el Castañero asa alrededor de 100 toneladas durante cada campaña. Su gerente explica que la temporada «arranca siempre a primeros de octubre», aunque reconoce que este año «el clima no ha acompañado precisamente», según ha explicado en una entrevista en COPE. La compañía mantiene su actividad desde Alesón y cuenta con cinco puestos en Logroño, además de otros en diferentes municipios riojanos.

El precio de las castañas cambia los hábitos de consumo

Uno de los cambios más evidentes en estas cuatro décadas ha sido el precio. Palacios recuerda que «antiguamente ocho castañas costaban 100 pesetas», mientras que ahora «la docena ronda los 4 euros». En La Rioja, el precio se sitúa en torno a los 3,50 euros, aunque puede superar los cuatro euros en otros territorios.

Esta diferencia también se nota en los consumidores, que compran menos cantidad que antes. Pese al encarecimiento, la tradición de acercarse a un puesto de castañas asadas continúa presente cada otoño y mantiene vivo un oficio al que Santiago lleva dedicado más de 40 años.