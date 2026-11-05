Los cocineros expertos lo avalan: para hacer castañas en casa lo más fácil y saludable es hacerlas «al microondas en vez de asadas»

El microondas ofrece una alternativa rápida para hacer castañas en casa Las castañas tienen una cáscara resistente y contienen agua en su interior Como recomendación, nunca deben introducirse enteras ni sin hacerles una incisión

Las castañas son uno de los alimentos más característicos del otoño. Su aroma recuerda a los puestos callejeros y a las tardes frías, pero prepararlas en casa no siempre resulta una opción sencilla: encender el horno, esperar a que se calienten o vigilar una sartén puede llevar más tiempo del deseado. El microondas ofrece una alternativa rápida para hacer castañas en casa.

Así, en pocos minutos se pueden conseguir castañas tiernas, siempre que se respeten algunos pasos básicos antes y durante la cocción. El secreto está en preparar bien cada pieza y controlar la humedad. Las castañas tienen una cáscara resistente y contienen agua en su interior. Cuando se calientan, parte de esa agua se transforma en vapor y aumenta la presión. Si no encuentra una salida, el fruto puede reventar y ensuciar el aparato, además de provocar quemaduras al manipularla.

Cómo hacer castañas en casa fácilmente

Como recomendación, nunca deben introducirse enteras ni sin hacerles una incisión. Un corte en la piel permite liberar el vapor y facilita el pelado posterior.

Después, basta con colocarlas en un recipiente adecuado, añadir un poco de agua y ajustar el tiempo según la potencia del microondas y el tamaño de las piezas. El resultado no será idéntico al de una castaña asada al fuego, pero permite disfrutar de ellas en pocos minutos.

Elige castañas frescas, firmes y sin agujeros, moho ni zonas blandas. Retira las deterioradas, lávalas bajo el grifo para eliminar la tierra y sécalas. Sobre una tabla estable, haz con un cuchillo un corte en forma de cruz en la parte abombada de cada pieza. La incisión debe atravesar la cáscara y llegar a la piel interior. Sujeta cada castaña con cuidado para evitar cortes.

Este paso es imprescindible: nunca introduzcas el fruto intacto en el microondas. La abertura permite liberar el vapor y facilita retirar después las dos pieles.

El recipiente y el agua, dos detalles importantes

Coloca las castañas en un recipiente apto para microondas, preferiblemente de vidrio o cerámica, sin amontonarlas. Distribuirlas en una sola capa favorece una cocción más uniforme. Si preparas muchas, haz varias tandas en lugar de llenar demasiado el recipiente.

Añade un chorrito de agua en el fondo; no hace falta cubrirlas. La humedad genera vapor y ayuda a que la pulpa no se reseque. Tapa el recipiente con una cubierta específica para microondas o una tapa apta que permita evacuar el vapor. No lo cierres herméticamente y evita introducir materiales metálicos.

Cuánto tiempo necesitan en el microondas

Como orientación, programa el aparato a potencia alta durante cuatro o cinco minutos. El tiempo varía según la potencia, el tamaño de las castañas y la cantidad. Comprueba el resultado a partir del cuarto minuto. Si siguen duras, continúa en intervalos de 30 segundos.

Estarán listas cuando la piel se abra por el corte y la pulpa esté tierna. Sácalas con guantes o un paño: el recipiente y el vapor pueden quemar, así que debemos tener cuidado.

Déjalas reposar unos minutos antes de pelarlas, pero no esperes a que se enfríen por completo. Cuando aún están calientes, las pieles suelen desprenderse mejor.

¿Son más saludables que las castañas asadas?

El microondas permite cocinar las castañas sin añadir aceite ni mantequilla. Sin embargo, no significa que sean automáticamente más saludables por este método: unas castañas asadas sin grasas añadidas también pueden formar parte de una alimentación equilibrada. La diferencia depende sobre todo de la receta y los acompañamientos.

Las castañas aportan hidratos de carbono, fibra y minerales. La base de datos FoodData Central del Departamento de Agricultura de Estados Unidos recoge su composición nutricional y permite comprobar que tienen más agua y menos grasa que muchos otros frutos secos. La Fundación Española de la Nutrición ofrece información adicional sobre los alimentos y sus propiedades.

Dónde comer buenos menús con castañas

Osteria Condal

La carta evoluciona con la llegada del otoño a través de tres nuevas creaciones de Andrea Fiori: tortellini de cap i pota con caldo de garbanzo; canelón de rabo con trompetas de la muerte y anguila; y ciervo al carbón con endivia belga y castaña. Setas, castañas y otros productos de temporada acompañan una cocina que combina profundidad de sabor, respeto por el producto y una interpretación propia de la tradición mediterránea.

Vincci Selección Aleysa 5*

Frente al Mediterráneo, en Benalmádena, Vincci Selección Aleysa 5* convierte su desayuno degustación en un recorrido por algunos de los ingredientes que definen la gastronomía andaluza y la Costa del Sol.

La selección pone el acento en ingredientes de proximidad y productores locales, con referencias como el jamón de castaña, embutidos artesanales, quesos elaborados por pequeños productores, aceites de oliva virgen extra de variedades autóctonas y frutas procedentes de la Axarquía.

Delacrem

El helado de castaña asada de la heladería Delacrem se elabora con castañas de Viladrau, procedentes del Montseny, y ya está disponible en las tres heladerías. El de panellets de piñones, en cambio recrea el sabor del dulce tradicional sin incorporar panellets a la receta: es el equipo de la heladería quien trabaja los ingredientes y los matices necesarios para reproducir su perfil gustativo.

Fellina

Fellina, uno de los restaurantes italianos de Grupo Le Cocó, tiene una receta que sabe a otoño y pone en valor una variedad de pasta menos habitual: los maltagliati con castañas y boletus, salsa gremolata de orejones y ricota salada rallada. Porque hay pastas que conquistan por su sencillez y otras que sorprenden por su forma, su historia o la manera en que se combinan con los distintos ingredientes.